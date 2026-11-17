Un avion de vânătoare de tip MiG-29 al armatei sârbe s-a prăbuşit marţi pe un câmp, în nordul Serbiei, iar pilotul a murit, anunţă Ministerul sârb al Apărării, relatează AFP.

Avionul MiG-29 s-a prăbuşit în apropierea oraşului Stara Pazova, la aproximativ 45 de kilometri nord-vest de capitala sârbă Belgrad, a anunţat într-un comunicat ministerul.

Pilotul, în vârstă de 53 de ani, a murit în acest accident, care a avut loc către ora locală 8:45 (9:45, ora României), potrivit instituției.

Postul public RTS a anunţat anterior că avionul s-a prăbuşit pe un câmp între oraşele Nova Pazova şi Stara Pazova, notează AFP, citată de News.ro.

Poliţia Militară a fost trimisă la faţa locului, iar procurorul delegat a fost informat, a anunţat Ministerul Apărării.

„O Comisie a fost înfiinţată pentru a ancheta incidentul şi a stabili atât circumstanţele în care a avut loc, cât şi orice eventuală responsabilitate a armatei”, precizează ministerul.

Experţi din cadrul Forţelor Aeriene sârbe urmează să ancheteze cu privire la cauzele acestui accident.

Editor : Liviu Cojan