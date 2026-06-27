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Un avion de vânătoare MiG-29 ucrainean a fost pierdut în timpul unei misiuni de luptă. Ce s-a întâmplat cu pilotul

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MiG-29
Aparat MiG-29 al Forțelor aeriene Ucrainene. Foto: Profimedia
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Din articol
Anchetă privind accidentul fatal al unui Su-24M Su-24M, bombardier din era sovietică

Un avion de vânătoare MiG-29 ucrainean a fost pierdut în timpul unei misiuni de luptă nocturne în regiunea centrală Poltava, pe 27 iunie, au raportat Forțele Aeriene Ucrainene. Tot luna aceasta, Ucraina a mai pierdut un bombardier în urma unui incident care este încă în curs de investigare.

Oficialii militari ucraineni au pierdut comunicarea cu aeronava în timp ce aceasta își îndeplinea misiunea, potrivit Kyiv Post, care citează Forțele Aeriene Ucrainene.

Forțele Aeriene au confirmat că aeronava a fost distrusă, dar au raportat că pilotul a supraviețuit incidentului.

„Confirmăm pierderea aeronavei, dar pilotul ucrainean s-a catapultat cu succes, a contactat echipa de căutare și salvare și a fost transportat prompt la o unitate medicală pentru examinare și asistență necesară”, se arată în comunicatul Forțelor Aeriene.

Oficialii militari au lansat o anchetă pentru a stabili cauzele și circumstanțele precise ale pierderii aeronavei.

Anchetă privind accidentul fatal al unui Su-24M

Pierderea avionului MiG-29 vine în urma unui alt incident aviatic recent, în care au fost implicate Forțele Aeriene Ucrainene. Tot luna aceasta, un bombardier Su-24M s-a prăbușit în districtul Șepetivka din regiunea vestică Hmelnițki, incidentul soldându-se cu moartea ambilor membri ai echipajului.

Potrivit Parchetului General, avionul Su-24M s-a prăbușit în seara zilei de 16 iunie, în timpul unui zbor de antrenament programat, ucigând cei doi piloți, în vârstă de 55 și 23 de ani.

Anchetatorii ucraineni, inclusiv specialiști de la Biroul de Stat de Investigații (DBR), lucrează în prezent la decodarea înregistratorului de zbor al aeronavei pentru a stabili cauza accidentului. Ancheta examinează starea tehnică a aeronavei, respectarea protocoalelor de pregătire a zborului și procedurile operaționale.

Parchetul General a deschis un dosar penal în temeiul articolului 416 din Codul Penal al Ucrainei, care se referă la încălcările regulamentelor de zbor sau ale procedurilor de pregătire care au consecințe grave.

Pe lângă ancheta penală, Ministerul Apărării și Comandamentul Forțelor Aeriene au înființat comisii interne pentru a investiga accidentul.

Su-24M, bombardier din era sovietică

Su-24M este un bombardier supersonic bimotor cu aripă variabilă, dezvoltat în epoca sovietică. În ciuda unui număr scăzut de aeronave operaționale din cauza uzurii din timpul războiului și a provocărilor de întreținere, Ucraina s-a bazat în mare măsură pe flota sa de Su-24 de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din 2022.

Avioanele au jucat un rol esențial în efectuarea unor atacuri semnificative la distanță lungă, inclusiv atacuri țintite asupra infrastructurii Flotei Rusiei la Marea Neagră din Sevastopolul ocupat.

Editor : B.P.

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