Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM s-a prăbușit în regiunea Kaliningrad, piloții fiind răniți

Ministerul Apărării din Rusia a declarat miercuri că un avion de vânătoare rusesc Su-30SM s-a prăbușit în regiunea Kaliningrad în timpul unui zbor de antrenament programat, relatează Anadolu.

Ambii piloți s-au catapultat înainte ca aeronava să se prăbușească, a precizat ministerul într-un comunicat.

Echipajul a fost evacuat de o echipă terestră de căutare și salvare, iar viețile lor nu au fost în pericol, a adăugat acesta.

Potrivit relatărilor presei ruse, care citează surse, aeronava s-a prăbușit în districtul Cerniahovski, între localitățile Timofeievka și Zelioni Bor. Ambii piloți au suferit leziuni și au fost transportați la un spital militar, se arată în relatări.

Cauza accidentului nu a fost anunțată oficial.

Editor : M.C