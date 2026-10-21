Live TV

Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM s-a prăbușit în regiunea Kaliningrad, piloții fiind răniți

Data publicării:
World News - Aug. 26, 2013
Avion Su-30SM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Apărării din Rusia a declarat miercuri că un avion de vânătoare rusesc Su-30SM s-a prăbușit în regiunea Kaliningrad în timpul unui zbor de antrenament programat, relatează Anadolu.

Ambii piloți s-au catapultat înainte ca aeronava să se prăbușească, a precizat ministerul într-un comunicat.

Echipajul a fost evacuat de o echipă terestră de căutare și salvare, iar viețile lor nu au fost în pericol, a adăugat acesta.

Potrivit relatărilor presei ruse, care citează surse, aeronava s-a prăbușit în districtul Cerniahovski, între localitățile Timofeievka și Zelioni Bor. Ambii piloți au suferit leziuni și au fost transportați la un spital militar, se arată în relatări.

Cauza accidentului nu a fost anunțată oficial.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
Luca Niculescu.
4
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
856684938_1768701085256127_5522680648279944275_n
5
Darău a cerut sesizarea DNA după ce a descoperit că statul a plătit milioane de lei...
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
Digi Sport
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian President Vladimir Putin and US Special Presidential Envoy Steven Witkoff meet at the Konstantinovsky Palace.
Witkoff, lingușitor cu Putin: „Sunteți un om cu spirit umanitar”. Rusia și-a intensificat atacurile ucigașe asupra Ucrainei
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de pace în Ucraina
Nicușor Dan și Donald Trump
Nicușor Dan susține eforturile lui Trump, dar nu crede că Rusia e pregătită să negocieze. Interviu la un post TV conservator american
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Rubio, după acuzațiile lui Zelenski: Ucraina nu ar exista ca stat suveran fără ajutorul SUA
volodimir zelenski profimedia
Zelenski ia în calcul „înghețarea conflictului”, de-a lungul actualei linii a frontului, în cadrul unui armistițiu
Recomandările redacţiei
luca niculescu educatie fb
Luca Niculescu anunţă „un plan concret de acțiune” pentru siguranţa...
klaus iohannis face declaratii
Când va recupera ANAF banii de la Klaus Iohannis. Anunțul lui Adrian...
Marian Neacsu
PSD îl apără Marian Neacșu: Are cazierul judiciar curat. Însuşi Ilie...
tren cfr marfa
Peste 1.500 de angajați CFR Marfă nu și-au primit salariile de patru...
Ultimele știri
CNAIR testează sistemele de monitorizare ale tunelului Momaia de pe Autostrada Sibiu – Pitești. Când ar putea fi deschisă circulația
Luca Niculescu, discuție cu premierul Bulgariei despre securitatea la Marea Neagră: „Trebuie să colaborăm și cu Turcia”
Premierul Luca Niculescu: Politica externă trebuie să producă rezultate concrete pentru economia românească
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, apariție rară în public alături de fiul ei, Navarone. Cei doi au mers împreună în Germania
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Eugen Trică, declarație cu care își pune toată Oltenia în cap: „Îmi doresc ca ei să câștige titlul”
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Pescobar, suporter de lux pentru FCSB. Imaginile cu sponsorul din Ghencea care i-au înfuriat pe fani: „Forța...
Adevărul
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși...
Digieconomic
Cum să citești factura la energie electrică în 2026: ce înseamnă fiecare cost și cum verifici suma de plată
Digi FM
Un Lamborghini de 300.000 de euro, parcat pe trotuar în București, a stârnit revoltă pe internet: “De unde să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cu părul cărunt, chipul îmbătrânit și mai suplu, Dwayne Johnson e greu de recunoscut. S-a transformat într-un...
Adevarul
Calendarul admiterii la liceu 2027–2028 a fost modificat. Când vor avea loc repartizarea computerizată și...
Newsweek
Impozitul pe pensiile militare ar putea fi restituit în 2 ani. Ce pot face ceilalți pensionari „civili”?
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
Michael Douglas își schimbă radical viața la 82 de ani. Ce planuri are actorul: „Valorile mele s-au schimbat”
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...