Un avion de vânătoare ucrainean MiG-29 s-a prăbușit în timpul unei misiuni de luptă la Odesa. „Pilotul a încercat să salveze aeronava”

Un avion de vânătoare ucrainean MiG-29 a luat foc în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Odesa, în seara zilei de 10 august, au raportat Forțele Aeriene Ucrainene.

Pilotul a încercat să salveze aeronava, dar avionul nu a mai putut fi redresat, a precizat Forța Aeriană. Pilotul a reușit să se catapulteze în siguranță din avion înainte de prăbușire și a fost transportat la o unitate medicală, scrie Kyiv Independent.

Avionul a luat foc din cauza unei „situații neprevăzute” survenite în timpul lansării unei rachete aer-aer, în timp ce ataca ținte inamice în regiunea Odesa, a raportat armata. Incendiul l-a făcut pe pilot să piardă controlul asupra aeronavei.

Cauza incidentului este în prezent anchetată, a precizat Forțele Aeriene.

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Accidentul are loc la aproximativ două săptămâni după ce un avion ucrainean de tip F-16 s-a prăbușit pe 29 iulie, în urma unei situații de urgență survenite în timpul zborului, în timpul unei misiuni de luptă. Și în acel caz, pilotul a reușit să se catapulteze în siguranță din aeronavă.

MiG-29 este un avion de vânătoare multifuncțional bimotor, proiectat în Uniunea Sovietică, dezvoltat în anii ’70 și introdus în serviciu la începutul anilor ’80. Ucraina continuă să utilizeze acest avion în configurații modernizate pentru misiuni de apărare aeriană și de atac, ca parte a flotei sale de aviație de luptă.

Ucraina a pierdut un alt avion MiG-29 la sfârșitul lunii iunie 2026, când acesta s-a prăbușit în timpul unei misiuni în regiunea Poltava, în timpul nopții. Pilotul s-a catapultat în siguranță și a primit îngrijiri medicale.

Un accident aviatic survenit cu puțin timp înainte s-a dovedit fatal: în seara zilei de 16 iunie, un avion ucrainean Su-24 s-a prăbușit în regiunea Hmelnițki, în seara zilei de 16 iunie, provocând moartea atât a pilotului, cât și a navigatorului.

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Editor : Sebastian Eduard