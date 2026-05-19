O dronă care a pătruns în spațiul aerian estonian a fost doborâtă deasupra lacului Vortsjarv, a declarat ministrul Apărării al țării, Hanno Pevkur. Resturile dronei au căzut la marginea unui câmp din satul Kablakula, din Poltsamaa. Drona a fost doborâtă de un avion de vânătoare românesc staționat la baza aeriană din Siauliai, Lituania, relatează portalul de știri ERR. Ministerul Apărării a confirmat informația privind doborârea dronei, precizând că piloții „au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer”.

ACTUALIZARE 15.12: Ministerul român al Apărării a transmis că un F-16 al Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului țării față de securitatea colectivă a NATO, a doborât o dronă în spațiul aerian al Estoniei.

„Astfel, astăzi, în jurul orei 11.00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate.

Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”.

Conform MApN, detașamentul „Carpathian Vipers", alcătuit din circa 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Siauliai, asigură Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

„Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

„Prima misiune de Poliție Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detașament format din 67 de militari și patru MiG-21 LanceR din Baza 71 Aeriană «General Emanoil Ionescu». Cea de-a doua și cea de-a treia misiune au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari și patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană «Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță»”.

Știrea inițială: Forțele de Apărare Estoniene au emis marți după-amiază o alertă de amenințare aeriană pentru sudul Estoniei, pe care au ridicat-o la ora 12:45.

Ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a declarat pentru ERR că o dronă a pătruns în spațiul aerian estonian și a fost doborâtă.

„Am primit informații prealabile de la colegii noștri letoni, iar radarul nostru a detectat, de asemenea, o dronă care se îndrepta spre sudul Estoniei. Am activat măsurile necesare, iar un avion de vânătoare al Baltic Air Policing a doborât drona”, a spus Pevkur.

Drona a fost doborâtă de un avion de vânătoare românesc staționat la baza aeriană din Siauliai, Lituania.

„Incidentul cu drona s-a încheiat, deocamdată”, a declarat Pevkur. „Datele noastre nu indică prezența altor drone neautorizate în spațiul aerian estonian. În același timp, exercițiul militar Kevadtorm (Spring Storm) este în desfășurare în sudul Estoniei, unde sunt utilizate numeroase drone. Așadar, dacă oamenii văd drone, ar trebui să țină cont de acest lucru. Cu toate acestea, dacă există vreo îndoială, oamenii ar trebui să raporteze cu siguranță acest lucru”.

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Ministerul Apărării, Pevkur a declarat că drona care a pătruns în spațiul aerian a fost detectată de radarele estoniene. „Asigurăm supravegherea spațiului aerian împreună cu Letonia și Lituania”, a adăugat el.

Taavi Aas, primarul din Poltsamaa, a declarat că o dronă s-a prăbușit într-un câmp din apropierea satului Kablakula, situat în vecinătatea localității Poltsamaa. Potrivit acestuia, nu au existat victime.

Un locuitor din Kablakala, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru ERR că a văzut două avioane de vânătoare survolând zona înainte de a auzi o explozie puternică. „S-a auzit o explozie puternică și am văzut drona căzând din cer. Când era deja aproape de sol, am auzit o altă explozie”, a spus locuitorul.

„Capacitățile noastre și ale aliaților noștri se adaptează rapid pentru a contracara amenințarea reprezentată de drone, așa cum o confirmă faptul că astăzi o dronă a fost doborâtă deasupra Estoniei centrale de către misiunea NATO de patrulare aeriană. Cel mai probabil a fost vorba de o dronă ucraineană care a deviat de la traiectorie din cauza interferențelor electronice rusești”, a declarat Marko Mihkelson, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului estonian, pe rețelele sociale.

Estonia nu a acordat permisiunea de utilizare a spațiului său aerian nimănui altcuiva în afară de aliații săi, iar Ucraina nu a solicitat acest lucru, a subliniat marți ministrul eston al Apărării. Pevkur a declarat că, într-o convorbire telefonică purtată după incident, ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, și-a cerut scuze pentru incident.

Și Letonia a emis o alertă privind prezența dronelor, îndemnând locuitorii din zona de lângă granița cu Rusia să rămână în case, iar avioanele Poliției Aeriene Baltice a NATO au fost mobilizate în zonă, a declarat armata letonă, conform Reuters.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice. Începând din martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, toate având graniță cu Rusia. Săptămâna trecută, guvernul leton a demisionat din cauza modului în care a gestionat aceste incursiuni.

Drona suspectată a fi ucraineană a fost doborâtă marți de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române, a declarat ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur. NATO nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina va trimite experți în Letonia pentru a contribui la protejarea spațiului aerian al țării.

Pe 15 mai, autoritățile finlandeze au emis o avertizare cu privire la o presupusă activitate a unor drone în regiunea capitalei țării, îndemnând populația să rămână în case și suspendând traficul la aeroportul din Helsinki timp de trei ore.

Forțele armate finlandeze au mobilizat avioane de vânătoare și alte servicii de urgență, dar, în cele din urmă, nu s-au găsit drone.

