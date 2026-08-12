Un avion F-16 s-a prăbuşit în timpul unui zbor de antrenament în Turcia. Pilotul s-a catapultat

Un avion vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbuşit miercuri fără să facă victime în provincia Yalova, în nord-vestul Turciei, a anunţat Ministerul turc al Apărării, citat de AFP şi Reuters.

„Un avion F-16 al Forţelor aeriene s-a prăbuşit la Yalova în cadrul unui zbor de antrenament. Pilotul s-a catapultat şi a supravieţuit”, a indicat ministerul într-un comunicat.

„Cauzele accidentului vor fi stabilite după o anchetă aprofundată”, a anunţat ministerul, fără a menţiona eventualele pagube la locul prăbuşirii aparatului de zbor, situat la sud-est de Istanbul, aproape de Marea Marmara.

Imagini cu prăbuşirea avionului difuzate de agenţia privată turcă IHA arată o explozie urmată de două coloane groase şi distincte de fum, una albă, cealaltă neagră, într-o zonă în care pare să nu existe clădiri de locuit.

Potrivit postului privat turc NTV, avionul s-a prăbuşit în apropierea unei baze aeriene.

Pilotul a fost spitalizat, iar mai multe echipe de intervenţie au fost trimise la locul unde a căzut avionul, a relatat acelaşi canal de televiziune.

Un F-16 al armatei turce s-a prăbuşit deja în februarie în vestul Turciei; atunci pilotul nu a supravieţuit, aminteşte AFP, citată de Agerpres.

Editor : Liviu Cojan