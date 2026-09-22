Un avion F-16 s-a prăbuşit la o bază aeriană a SUA din vestul Germaniei. O persoană a fost rănită

Un avion de luptă F-16 s-a prăbuşit lângă o bază aeriană americană din vestul Germaniei, o persoană fiind rănită uşor, au informat marţi autorităţile locale şi postul de televiziune ntv, relatează dpa şi Reuters, citate de Agerpres.

Echipe de intervenţie au fost mobilizate la baza aeriană Spangdahlem, situată la circa 160 de kilometri vest de Frankfurt, în apropierea graniţei cu Luxemburg.

Autorităţile din districtul Bitburg-Prüm, unde se află baza, au declarat că nu pot oferi pentru moment detalii despre incident.

Nici armata SUA nu a făcut deocamdată declaraţii.

Baza aeriană Spangdahlem găzduieşte o escadrilă de avioane de vânătoare F-16, formată din aproximativ 20 de aeronave care sprijină operaţiunile forţelor aeriene ale SUA şi ale NATO la nivel global. Ea este considerată una dintre cele mai importante baze aeriene ale armatei SUA.

Un avion F-16 american s-a prăbuşit în apropierea bazei aeriene în timpul unui zbor de antrenament de rutină în octombrie 2019, pilotul reuşind să se catapulteze înainte de impact.

Editor : M.B.