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Video Un avion F-16 s-a prăbuşit şi a luat foc în Michigan, în timpul unui antrenament. Pilotul s-a catapultat

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Pilotul era singura persoană aflată la bordul avionului şi s-a catapultat înainte de prăbuşire.
Pilotul era singura persoană aflată la bordul avionului şi s-a catapultat înainte de prăbuşire. Foto: Captură X
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Un avion de vânătoare militar american F-16 s-a prăbuşit, joi după-amiază, în comitatul Grand Traverse, Michigan. Pilotul s-a catapultat, a anunţat Poliţia Statului Michigan, relatează CNN, potrivit News.ro. 

„Avem un posibil semnal de urgenţă (mayday) de la pilotul din formaţie. Cred că au lovit o pasăre”, a transmis un pilot militar controlorilor de trafic aerian, potrivit unei înregistrări audio captate de LiveATC.net.

Imaginile video au surprins o minge de foc pe un câmp din apropierea unor locuinţe şi un nor mare de fum deasupra zonei rurale situate la sud de Traverse City.

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„Se pare că au pierdut un motor şi s-au catapultat... dar vedem mult fum negru, despre care credem că provine de la avionul F-16”, a transmis un controlor de trafic aerian celorlalţi piloţi.

Pilotul era singura persoană aflată la bordul avionului şi s-a catapultat înainte de prăbuşire. Nu au existat alte victime, iar pilotul se află în stare stabilă la un spital local, potrivit poliţiei statale.

Avionul participa la exerciţii de antrenament la o bază a Gărzii Naţionale din Alpena, Michigan, conform Associated Press.

Toate persoanele aflate pe o rază de aproximativ 1,6 km au fost evacuate din cauza unei „scurgeri de substanţe chimice periculoase legate de prăbuşirea avionului”, a anunţat Poliţia Statului într-o postare pe reţelele de socializare.

În timp ce accidentele avioanelor civile sunt investigate de Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB), armata îşi investighează singură cauzele propriilor prăbuşiri.

Deşi nu este clar ce a cauzat prăbuşirea avionului F-16, dacă se dovedeşte că impactul cu o pasăre – raportat de celălalt pilot – a fost cauza, acest lucru nu ar fi neobişnuit.

Mii de avioane lovesc păsări şi alte animale în Statele Unite în fiecare an, potrivit bazei de date a Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA) privind impactul cu animale sălbatice.

Doar în Traverse City, Michigan, au fost raportate 41 de astfel de incidente în anul 2025.

Editor : C.L.B.

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