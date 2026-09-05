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Video&Foto Un avion F-4 Phantom s-a prăbușit în timpul unui show aviatic în Grecia. Aeronava a provocat un incendiu de proporții

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grecia avion incendiu
Fum se ridică după prăbușirea unui avion de vânătoare F-4 Phantom la baza aeriană Tanagra din Grecia, în timpul Athens Flying Week, pe 5 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Un avion de vânătoare F-4 Phantom al Forțelor Aeriene Grecești s-a prăbușit sâmbătă în timpul unui spectacol aerian în apropiere de Tanagra, la nord de Atena, lăsându-i pe cei doi piloți în stare de inconștiență și provocând un incendiu de vegetație, transmite ekathimerini.com.

Accidentul a avut loc puțin înainte de ora 15:00, la doar câteva minute după începerea demonstrației aeriene a aeronavei, organizată în cadrul evenimentului „Athens Flying Week”. Avionul s-a prăbușit în câmpurile din apropierea zonei Profetului Ilie și apoi a derapat spre o zonă industrială, unde a provocat un incendiu de proporții care s-a extins în zona împădurită de lângă Dilesi, un oraș de coastă situat la sud de Tanagra.

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Cei doi piloți au fost găsiți în stare de inconștiență, potrivit informațiilor publicate de ziarul Kathimerini. Starea lor de sănătate nu a fost cunoscută imediat.

GREECE F 4 PHANTOM AIRCRAFT CRASH
Fum se ridică după prăbușirea unui avion de vânătoare F-4 Phantom la baza aeriană Tanagra din Grecia, în timpul Athens Flying Week, pe 5 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images

Echipele de urgență au fost trimise la fața locului, în timp ce pompierii luptau cu flăcările, care, potrivit martorilor, se apropiau de zonele rezidențiale.

Sistemul de alertă de urgență 112 din Grecia a fost activat din cauza incendiului, îndemnând populația din zonă să rămână vigilentă și să urmeze instrucțiunile autorităților. Situația incendiului s-a îmbunătățit, potrivit Pompierilor, dar flăcările s-au apropiat de locuințele din zona Dilesi.

Traficul a fost blocat în ambele sensuri la intersecția dintre șoseaua națională Atena-Lamia și drumul județean Oinofyta, afectând rutele atât spre Atena, cât și spre Dilesi.

Photo Flash | F 4 Phantom aircraft crashes during Athens air show: media
Fum se ridică după prăbușirea unui avion de vânătoare F-4 Phantom la baza aeriană Tanagra din Grecia, în timpul Athens Flying Week, pe 5 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images

Operațiunea de stingere a incendiului a implicat 115 pompieri, 36 de vehicule, nouă aeronave și patru elicoptere, dintre care unul a fost utilizat pentru coordonarea operațiunilor aeriene. Au fost mobilizate, de asemenea, echipe specializate în combaterea incendiilor forestiere și în intervenții de urgență.

Locuitorii au declarat că au auzit o explozie puternică și au văzut fum negru și dens. O locuitoare a spus că aeronava a survolat casa ei, provocând zguduiri ale clădirii și o scurtă întrerupere a curentului electric.

Ministrul Apărării, Nikos Dendias, și-a întrerupt programul la Târgul Internațional de la Salonic și s-a întors la Atena în urma accidentului.

Cauza accidentului nu a fost cunoscută imediat.

Editor : Ana Petrescu

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