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Un avion francez de patrulare maritimă a fost mobilizat pentru a contribui la securitate în Marea Neagră

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ean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze.
ean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze. Foto: Profimedia
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Un avion francez de patrulare maritimă a participat la operaţiunile de salvare a navelor atacate în ultimele zile în Marea Neagră, a declarat sâmbătă ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, aflat în vizită în Bulgaria, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Aeronava de tip Atlantique 2 operează în cadrul NATO şi se află în regiune de două săptămâni, perioadă în care a contribuit la operaţiunile de salvare, a precizat ministrul, la Varna, pe coasta bulgară a Mării Negre.

Barrot a amintit că trei nave au fost atacate, una dintre ele scufundându-se în câteva minute, la aproximativ 100 de kilometri de Varna. El a descris vizita sa drept un semn de sprijin şi solidaritate cu Bulgaria, în numele Franţei şi al Uniunii Europene.

Atacurile asupra navelor din Marea Neagră, în largul Ucrainei invadate de Rusia, s-au înmulţit în ultimele săptămâni. Vineri, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „profund alarmată” de o nouă escaladare a acţiunilor Rusiei în regiune, după ce o navă comercială a fost atacată cu o dronă în apropierea portului românesc Constanţa. România a atribuit atacul Rusiei.

Ministrul francez a salutat şi proiectul european de creare a unei platforme de securitate maritimă la Varna şi Constanţa, în anii următori. Iniţiativa, prevăzută în cadrul strategiei europene pentru Marea Neagră, urmăreşte evaluarea situaţiei maritime, schimbul de informaţii, supravegherea în timp real şi avertizarea timpurie.

La rândul său, ministrul bulgar de externe, Velislava Petrova, a declarat că centrul de securitate pentru Marea Neagră se înscrie în abordarea strategică europeană.

Barrot, primul ministru francez de externe care vizitează Bulgaria în ultimii 20 de ani, a salutat totodată semnarea iminentă a foii de parcurs pentru punerea în aplicare a parteneriatului strategic dintre cele două ţări. Înaintea vizitei, Ministerul francez de Externe evidenţiase oportunităţile de cooperare economică pentru companiile franceze în domenii precum apărarea, industria spaţială, transporturile şi energia nucleară civilă.

Editor : C.L.B.

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