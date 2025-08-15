Live TV

Video Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului, a zburat la mică înălțime, pe deasupra lui Putin

Data actualizării: Data publicării:
uuoKAzm1t7t-SBtu-ezgif.com-optimize
Avion B-2, flancat de avioane de luptă „stealth”, în survol deasupra lui Putin și Trump, la baza aeriană Elmendorf din Alaska. Sursa gif: X/Twitter

Vladimir Putin a fost întâmpinat joi de președintele SUA, Donald Trump, la baza aeriană Elmendorf din Alaska pe un covor roșu flancat de patru avioane de luptă F-22 „stealth” (greu detectabile pe radar). De asemenea, în momentul în care cei doi șefi de stat se deplasau pe covor, deasupra lor a trecut, la joasă înălțime, un bombardier strategic B-2, flancat de alte patru avioane de luptă.

SUA au folosit, cu două luni în urmă, șapte bombardiere strategice B-2 în operațiunea militară „Midnight Hammer” îndreptată împotriva Iranului, când au fost bombardate siturile nucleare ale Teheranului cu bome antibuncăr. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, avioanele F-22 care au flancat covorul roșu pe care a fost primit Putin de Trump fac parte chiar din escadrila de luptă a bazei militare Elmendorf din Alaska, unde a aterizat delegația rusă.

F-35 jets and B-2 Bomber accompany the plane carrying Russian President Vladimir Putin ahead of Trump - Putin summit in Alaska
Avionul B-2 a fost flancat de avioane stealth F-35. Foto: Profimedia Images

Avioanele F-22 au interceptat, în 2020, două aeronave ruse de recunoaştere care zburau în largul statului american Alaska, după cum a anunţat Comandamentul de apărare aerospaţială nord-american (NORAD).

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
4
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
harta ucraina razboi
5
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump...
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
US President Donald Trump (R) and Russian President Vladimir Putin pose on a podium on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska
Summit în Alaska. Trump l-a aplaudat pe Putin la aterizare. Au...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la...
SPefn7Q-clYEzyoY-ezgif.com-optimize
Ucrainenii susțin că un lunetist al Kievului a stabilit un nou...
Vladimir PUTIN (President of Russia).
Ce documente a studiat Putin în zborul spre Alaska, înaintea...
Ultimele știri
„Rusia nu e invincibilă. Victoria Poloniei asupra bolșevicilor demonstrează asta”, afirmă președintele Poloniei
Administrația Trump, dată în judecată de procurorul general al Washington DC. „Acţiunile sale sunt în mod evident ilegale”
Gluma controversată despre alegeri pe care a făcut-o președintele SUA la ultima întâlnire Trump-Putin, în 2019
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă. Și asta spune multe”
trump la casa alba
După Putin, Trump vrea să se întâlnească cu încă un dictator. Anunțul făcut de președintele SUA
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea”
Iulia Navalnaia, văduva defunctului disident rus Aleksei Navalnîi
Iulia Navalnaia, mesaj pentru Trump și Putin înainte de summitul de la Alaska: „Trebuie să luaţi o decizie ireversibilă”
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Fanatik.ro
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ce reacție a avut o mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră să schimbe locul...
Adevărul
Summitul din Alaska și iluzia puterii. „Marea ambiție a lui Putin se clatină. Rusia este blocată, armata...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Frumoasa lor prietenie, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan. „Unul dintre cei mai...
Digi Sport
Florinel Coman, OUT!
Pro FM
„Norocoasă”. Cum arată o petrecere organizată de Dua Lipa. Prieteni, dans până la 6 dimineața, costume de...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Incredibila poveste a soldatului japonez care a luptat 30 de ani după încheierea războiului. Ordinul primit...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
Prinţesa Anne, la 75 de ani. Povestea de viață a singurei fiice a regretatei regine Elisabeta a II-a. Sora...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Harrison Ford, declarații rare după ce a împlinit 83 de ani: „Anii îți iau forța, dar îți dau profunzime. Nu...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...