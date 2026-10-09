Un avion militar algerian a zburat prin spațiul aerian european și NATO cu destinația Moscova, pe 6 octombrie. Polonia declară că a autorizat zborul, care nu este primul de acest fel, pe baza informațiilor furnizate de Algeria. Încărcătura și misiunea precisă a aeronavei nu au fost făcute publice, relatează Business Insider Africa.

Aeronava Hercules a decolat de la baza aeriană Boufarik din Algeria pe 6 octombrie și a survolat Italia, Croația, Ungaria, Slovacia și Polonia înainte de a zbura prin Belarus către aeroportul Vnukovo din Moscova.

Presa poloneză spune că este vorba despre un Lockheed C-130H-30 Hercules, o aeronavă de transport militar. Încărcătura și scopul călătoriei nu au fost anunțate public.

Armata poloneză susține că avionul a primit permisiunea de survol pe baza informațiilor furnizate de Algeria. Autoritățile algeriene nu au declarat materiale periculoase la bord, potrivit purtătorului de cuvânt al comandamentului operațional al armatei poloneze.

Conform publicației Wirtualna Polska, purtătorul de cuvânt a explicat situația după ce zborul a atras atenția presei. Aeronava a folosit o rută autorizată prin Polonia și nu a intrat neautorizat în spațiul său aerian.

Nu este primul zbor de acest fel între Rusia și Africa de Nord.

Publicația specializată poloneză Defence24, citată de Wirtualna Polska și publicația militară ucraineană Militarnyi au urmărit mai multe aeronave, inclusiv avioane Il-76 și avioane de transport Hercules, pe această rută.

Avioanele militare de transport pot avea la bord personal, echipamente și provizii. Nu se știe public despre ce a fost vorba în acest caz.

Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI) a identificat Rusia drept cel mai mare furnizor de arme pentru Algeria în perioada 2020-2024, reprezentând 48% din importurile sale în acea perioadă.

China a furnizat 19% din importurile de armament, iar Germania 14%. Aceste cifre măsoară transferurile de arme convenționale majore, nu și valoarea fiecărei achiziții.

Echipamentele achiziționate de la furnizori externi creează cerințe continue pentru piese de schimb, întreținere, instruire și asistență tehnică. Astfel de nevoi ajută la explicarea motivului pentru care relațiile militare pot implica mișcări regulate de transport mult timp după o achiziție inițială.

Editor : M.B.