Un avion militar de transport de tip Antonov An-12 s-a prăbușit marți în regiunea Kemerovo din Siberia, iar toate cele 19 persoane aflate la bord și-au pierdut viața, a anunțat Ministerul rus al Apărării, potrivit presei de stat, scrie BBC. Aeronava efectua un zbor programat în momentul producerii accidentului, iar primele informații indică o posibilă defecțiune tehnică.

Potrivit ministerului rus, avionul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din regiunea Kemerovo. Autoritățile aviatice din Rusia au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Conform comunicatului Ministerului rus al Apărării, aeronava de tip An-12 efectua un „zbor programat” când s-a prăbușit într-o zonă nelocuită.

Primele concluzii indică o posibilă defecțiune tehnică drept cauză a accidentului. Autoritățile ruse au demarat o investigație pentru a stabili ce s-a întâmplat înainte ca avionul să se prăbușească.

Incendiu izbucnit după prăbușirea avionului, în apropiere de localitatea Iagunovo

Guvernatorul regiunii Kemerovo, Ilia Serediuk, a declarat că aeronava s-a prăbușit în apropierea localității Iagunovo.

Potrivit acestuia, echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au reușit să stingă incendiul izbucnit după impact. Zona a fost izolată de poliție.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere și distribuite pe rețelele sociale par să arate momentul accidentului. În înregistrare se observă un obiect luminos care cade pe cer, în depărtare, urmat de o explozie care luminează cerul. Din cauza distanței, momentul impactului nu este vizibil.

BBC și agenția Reuters au verificat data și ora la care au fost realizate imaginile. Reuters a confirmat și locul filmării, pe baza elementelor din peisaj, comparate cu imaginile din satelit.

Avioanele militare rusești, implicate în mai multe accidente

Prăbușirea aeronavei are loc într-un context în care, de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, pe teritoriul Rusiei au fost raportate în mod repetat acte de sabotaj și atacuri care au vizat personal militar și persoane care susțin războiul.

Anchetatorii ruși au atribuit în numeroase rânduri astfel de incidente serviciilor de informații ucrainene. În același timp, mai multe aeronave militare rusești au fost implicate în accidente aviatice, inclusiv în timpul exercițiilor de antrenament.

Editor : A.P.