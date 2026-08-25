În dimineața zilei de 25 august, pe aeroportul Vnukovo din Moscova a aterizat un avion militar de transport al Forțelor Aeriene ale SUA, un Boeing C-17 Globemaster III cu numărul de înmatriculare RCH4555, relatează RBC, citând serviciul Flightradar24. Ulterior, presa rusă a relatat că un convoi de mașini cu numere de înmatriculare diplomatice americane a fost observat pe străzile Moscovei.

Un avion C-40B al Forțelor Aeriene ale SUA a părăsit Riga și se îndreaptă spre SUA

ACTUALIZARE 23:45 Un avion C-40B al Forțelor Aeriene ale SUA, care operează sub indicativul SAM790, se îndreaptă în prezent spre Bangor, Maine, și este probabil să-l transporte pe directorul CIA, John Ratcliffe.

Aeronava a decolat din Riga, Letonia, la mai puțin de 30 de minute după întoarcerea avionului C-17A al Forțelor Aeriene ale SUA care l-a transportat pe Ratcliffe la Moscova, Rusia, pentru o întâlnire.

Ratcliffe ar fi putut zbura la Moscova pentru a-l avertiza personal pe Putin să nu atace Europa

ACTUALIZARE 21:50 Scopul vizitei surpriză a directorului CIA nu a fost încă dezvăluit oficial. Cu toate acestea, WSJ menționează că serviciile de informații americane au obținut informații care sugerează că Rusia s-ar putea pregăti pentru o nouă mobilizare și ar intenționa să testeze hotărârea NATO.

Un fost oficial al serviciilor de informații americane a sugerat că Ratcliffe ar fi putut să-i transmită personal un avertisment lui Putin: „Știm ce intenționezi să faci. Nu o face.”

Ratcliffe a petrecut aproximativ patru ore la Moscova. Avionul Forțelor Aeriene ale SUA care l-a adus în capitala rusă a părăsit deja aeroportul Vnukovo.

Ultima dată când un director al CIA a vizitat Moscova a fost în 2021, când William Burns l-a avertizat pe Putin să nu invadeze Ucraina.

Partea americană a cerut Ucrainei să suspende atacurile pe perioada vizitei (Axios)

ACTUALIZARE 20:50 Potrivit informațiilor Axios, partea americană a informat Ucraina despre călătorie și i-a cerut să suspende atacurile până la plecarea sa.

Până la aceste informații, pe platforma FlightRadar a putut fi urmărit traseul unui avion Globemaster III al Forțelor Aeriene americane, care a zburat din Letonia până la aeroportul Vnukovo din Moscova. Ulterior, au apărut informații despre un convoi diplomatic american în capitala Rusiei, ceea ce sugerează prezența unui înalt oficial din Statele Unite.

Ratcliffe a plecat duminică din Washington și s-a deplasat cu un avion al guvernului american în Letonia.

Marți, Ratcliffe a călătorit de la Riga, în Letonia, la Moscova cu un avion C-17 al Forțelor Aeriene ale SUA, scrie Axios.

Avionul a părăsit Moscova

ACTUALIZARE 20:30 Misteriosul avion Boeing se îndreaptă spre Letonia, potrivit analiștilor OSINT, care citează Flightradar24, scrie NEXTA.

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi efectuat astăzi o vizită în Rusia.

Până în prezent, nu se cunoaște nimic despre scopul acestei vizite, care a fost, în esență, una secretă.

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Putin și-ar fi modificat programul

ACTUALIZARE 18:16 Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, avea programat un eveniment important pentru astăzi, la care se pregăteau sute de persoane. Evenimentul a fost anulat din cauza vizitei directorului CIA, potrivit jurnaliștilor acreditați la Kremlin, citați de Visegrad24.

Șeful CIA, la bordul avionului (CBS News)

ACTUALIZARE 17:40 Directorul CIA, John Ratcliffe, se află la Moscova, în Rusia, pentru o serie de întâlniri, au declarat marți pentru CBS News surse familiarizate cu situația. Informația a apărut într-o postare pe X a jurnalistei Jennifer Jacobs de la CBS News.

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Vestea despre această călătorie vine după ce un avion de transport Boeing C-17A Globemaster III al Forțelor Aeriene ale SUA a fost zărit pe un aeroport din Moscova, alături de un convoi diplomatic american. Nici guvernul american, nici cel rus nu au făcut comentarii cu privire la identitatea oficialului american aflat în Rusia sau la scopul vizitei.

CIA nu a făcut imediat niciun comentariu, precizează CBS News.

Se pare că aceasta este prima călătorie cunoscută a lui Ratcliffe în Rusia în calitate de director al CIA, deși acesta a menținut legătura cu omologii săi din serviciile de informații ruse.

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CIA a jucat, de asemenea, un rol în recentele schimburi de deținuți dintre SUA și Rusia, inclusiv eliberarea, în aprilie 2025, a unei persoane cu dublă cetățenie americană și rusă, Ksenia Karelina, al cărei caz a fost negociat personal de Ratcliffe. Agenția a fost implicată și în schimbul de prizonieri din 2024, care a asigurat eliberarea reporterului de la Wall Street Journal, Evan Gershkovich, și a veteranului din Marină, Paul Whelan.

Fostul director al CIA, William Burns, s-a deplasat la Moscova în noiembrie 2021, când s-a întâlnit cu înalți oficiali ruși și a discutat direct cu președintele Vladimir Putin pentru a-l avertiza împotriva invadării Ucrainei.

Vizita lui Ratcliffe are loc într-un moment în care negocierile de pace cu Ucraina, mediate de SUA, rămân în mare parte blocate, părțile fiind încă departe una de alta în privința problemelor esențiale.

Un martor ocular a capturat momentul în care avionul se pregătea de aterizare pe aeroportul Vnukovo.

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Știrea inițială

Kremlinul nu dispune de informații cu privire la avionul militar american sosit la Vnukovo, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, partea rusă nu are în plan întâlniri cu reprezentanții administrației SUA în această săptămână.

Conform datelor Flightradar24, avionul a decolat din Riga în jurul orei 8:50 (ora Moscovei) și și-a încheiat zborul la Vnukovo aproximativ la ora 10:04 (ora Moscovei). În prezent, serviciul nu mai urmărește deplasarea sa ulterioară și indică faptul că aeronava se află în afara zonei de urmărire sau că a aterizat deja.

Sursa foto: Flightradar24

Pe 23 august, avionul a sosit la Riga. Ca punct de plecare anterior a fost indicat Camp Springs (statul Maryland), unde se află baza aeriană Andrews. La această bază sunt staționate avioanele prezidențiale ale Forțelor Aeriene ale SUA, care utilizează indicativul „Air Force One” atunci când președintele se află la bord.

Boeing C-17 Globemaster III este un avion militar de transport greu, destinat transportului trupelor, al echipamentelor militare și al încărcăturilor pe distanțe mari. Acesta poate transporta până la 77,5 tone de încărcătură, inclusiv vehicule blindate și elicoptere, precum și poate efectua operațiuni de debarcare a personalului și a echipamentelor.

Vnukovo este cel mai vechi aeroport încă funcțional care deservește capitala Rusiei, Moscova. Acesta a fost deschis încă în 1941

An unusual visitor to Moscow this morning. 👀



A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM — Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026

Vizită a emisarilor sau schimb de prizonieri posibil

Ulterior, presa rusă a relatat că un convoi de mașini cu numere de înmatriculare diplomatice americane a fost observat pe străzile Moscovei, scrie focus.de.

⚡️ A motorcade of cars with U.S. diplomatic license plates was spotted in Moscow



The video emerged following reports that a U.S. Air Force plane had arrived at Vnukovo Airport.



“The Americans have arrived for talks,” a man can be heard saying off-camera. https://t.co/VjeIjJKxoM pic.twitter.com/4VPXGEdEar — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

În ultimele săptămâni, posibilitatea unei vizite în Rusia a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner a fost discutată în repetate rânduri, dar nicio dată nu a fost confirmată. Peskov a declarat marți că nicio întâlnire cu reprezentanții guvernului american nu este programată pentru această săptămână.

Avioanele militare pot fi folosite și pentru schimburi de prizonieri. Rusia și SUA au făcut schimb de prizonieri de mai multe ori în trecut; Washingtonul cere mereu returnarea mai multor cetățeni care sunt deținuți în Rusia. Există un precedent apropiat. În februarie 2025, un avion american a ajuns la Moscova în contextul schimbului în urma căruia profesorul american Marc Fogel, deținut în Rusia, a fost eliberat, iar Statele Unite l-au predat Rusiei pe Alexander Vinnik, condamnat în SUA pentru infracțiuni legate de spălarea banilor.

Editor : A.R. | M.C