Un avion rusesc, interceptat după o manevră considerată „periculoasă” în apropierea unui portavion britanic

Un avion de patrulare rusesc a fost interceptat joia trecută de două avioane de vânătoare britanice după ce a lansat mai multe balize acustice în apropierea portavionului Prince of Wales, aflat în misiune pentru NATO în Marea Norvegiei, a indicat luni Ministerul Apărării britanic.

„În timp ce opera în Marea Norvegiei în cadrul operaţiunii Firecrest, grupul aeronaval britanic (care cuprinde HMS Prince of Wales, mai multe nave, elicoptere şi avioane de luptă) a fost abordat de mai multe ori de un avion de patrulare maritimă rusesc de tipul «Bear-F»”, a indicat un purtător de cuvânt al ministerului într-un comunicat, scriu AFP şi Reuters preluate de Agerpres.

„Bear-F” (Tupolev Tu-142) este un avion rusesc de supraveghere maritimă şi de luptă antisubmarin.

Incidentul s-a produs pe 2 iulie, în timp ce portavionul britanic participa la o misiune NATO de descurajare în Atlanticul de Nord.

Aparatul „a trecut la joasă altitudine şi inutil de aproape de HMS Prince of Wales şi a lansat un număr mare de balize acustice în imediata apropiere a portavionului”, a declarat purtătorul de cuvânt menţionat, calificând aceste manevre drept o activitate „periculoasă şi neprofesionistă”.

Balizele acustice sunt sonare lansate pentru detectarea submarinelor.

În consecinţă, avionul rusesc „a fost interceptat şi escortat de două avioane F-35 britanice de pe HMS Prince of Wales până când a părăsit zona”, a adăugat el.

Incidentul are loc înaintea summitului NATO

De la invazia rusă în Ucraina în 2022 şi creşterea tensiunilor între NATO şi Rusia, Alianţa şi-a întărit considerabil prezenţa şi supravegherea în Atlanticul de Nord şi în regiunea arctică.

Incidentul intervine înaintea unui summit NATO la Ankara, preconizat pentru marţi şi miercuri, unde membrii Alianţei Nord-Atlantice se aşteaptă să propună o asistenţă militară pentru Ucraina în valoare de 70 miliarde de euro pentru 2026.

La începutul acestui an, Marea Britanie a mobilizat nave militare pentru a preveni eventuale atacuri asupra cablurilor şi conductelor sale din partea unor submarine ruseşti, care s-au aflat mai mult de o lună în apele teritoriale britanice şi în zonele apropiate.

Ministrul britanic al Apărării a vizitat portavionul

Într-un comunicat separat, Marea Britanie a declarat luni că ministrul apărării, Dan Jarvis, a vizitat recent forţele britanice de la bordul portavionului menţionat în apele din apropierea Islandei.

Prezenţa avioanelor şi navelor ruseşti este detectată în mod regulat în zonă, aşa cum s-a întâmplat în luna martie, când avioane de vânătoare norvegiene au fost ridicate de la sol de mai multe ori pentru a identifica aeronavele ruseşti, în timpul unui exerciţiu NATO desfăşurat în nordul îndepărtat norvegian.

Editor : Ana Petrescu