Un avion turc care lupta cu incendiile s-a prăbușit în Croația. Nu există supraviețuitori

avion turc
Un avion turc destinat luptei împotriva incendiilor de pădure s-a prăbuşit în Croaţia, iar pilotul a murit, a anunţat ministrul turc al Pădurilor Ibrahim Yumakli, la două zile după prăbuşirea unui avion de tip C-130 aparţinând armatei turce în Georgia, soldată cu moartea a 20 de persoane.

Acest accident a avut loc joi, în timp ce două avioane turceşti de luptă împotriva incendiilor se întorceau în Turcia au pierdur contactul cu controlul traficului aerian.

Unul dintre cele două avioane a putut să sterizeze pe un aerodrom în Croaţia, însă celălalt s-a prăbuşit, a anunţat pe X ministrul turc Ibrahim Yumakli, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Carlinga avionului nostru de luptă împotriva incendiilor (...) a fost găsită în apropierea oraşului croat Senj”, un oraş situat pe coasta de vest a Croaţiei, a anunţat ministrul turc.

”Pilotul nostru a murit în acest accident tragic”, a anunţat el.

Ministrul anunţa anterior pe X că două aeronave de tip AT-802, monomotoare, de fabricaţie americană, au plecat din Turcia miercuri dimineaţa, la operaţiuni de mentenanţă, la Zagreb, dar că, din cauza unor condiţii meteorologice nefavorabile, au fost nevoite să petreacă noaptea pe aeroportul de la Rijeka, în vestul Croaţiei.

Ele au decolat din nou către Zagreb joi, la ora locală 17.38 (16.38, ora României), însă s-au întors din drum din cauza vremii nefavorabile, a anunţat el.

”Unul dintre aparatele noastre a aterizat pe aeroportul de la Rijeka, însă contactul radio cu celălalt s-a pierdut la (ora locală) 18.25 (17.25, ora României)”, a precizat el.

Acest accident a intervenit la câteva ore după repatrierea rămăşiţelor a 20 de militari turci, care au murit marţi în prăbuşirea în Georgia a unui avion militar de transport de tip C-130, de fabricaţie americană, care se întorcea din Azerbaidjan, o ţară din Cauzac aliată a Turciei.

O anchetă este în curs cu privire la prăbuşirea avionului de tip C-130, iar toate zborurile acestor aeronave militare ale armatei turce au fost suspendate.

