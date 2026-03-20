Un avion ușor s-a prăbușit lângă Moscova. Indicii că apărarea antiaeriană aeriană rusă l-ar fi confundat cu o dronă

Un avion ușor care s-a prăbușit în regiunea Moscovei vineri, 20 martie, ar fi putut fi doborât din greșeală de apărarea aeriană rusă, după ce a fost identificat eronat ca fiind o dronă.

Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de canalul Telegram ASTRA, citând canalul Telegram MNS, care a publicat fotografii ale avionului ușor prăbușit, informează Ukrinform.

MNS, citând propriile surse, susține că forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au confundat avionul ușor care zbura în apropierea orașului Kolomna cu o dronă ucraineană și au deschis focul asupra acestuia.

Ca urmare, avionul s-a prăbușit în apropierea râului Oka. Două persoane aflate la bord au murit.

Filiala regională din Moscova a Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia a confirmat prăbușirea și decesul a două persoane. Cu toate acestea, cauzele incidentului nu au fost dezvăluite oficial.

Șefa municipalității Istra, Tatiana Vitușeva, a raportat anterior că trei drone au fost doborâte. Ulterior, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 21 de drone care se îndreptau spre capitală au fost interceptate.

