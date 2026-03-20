Un avion ușor s-a prăbușit lângă Moscova. Indicii că apărarea antiaeriană aeriană rusă l-ar fi confundat cu o dronă

Un avion ușor care s-a prăbușit în regiunea Moscovei vineri, 20 martie, ar fi putut fi doborât din greșeală de apărarea aeriană rusă, după ce a fost identificat eronat ca fiind o dronă.

Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de canalul Telegram ASTRA, citând canalul Telegram MNS, care a publicat fotografii ale avionului ușor prăbușit, informează Ukrinform.

MNS, citând propriile surse, susține că forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au confundat avionul ușor care zbura în apropierea orașului Kolomna cu o dronă ucraineană și au deschis focul asupra acestuia.

Ca urmare, avionul s-a prăbușit în apropierea râului Oka. Două persoane aflate la bord au murit.

Filiala regională din Moscova a Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia a confirmat prăbușirea și decesul a două persoane. Cu toate acestea, cauzele incidentului nu au fost dezvăluite oficial.

Șefa municipalității Istra, Tatiana Vitușeva, a raportat anterior că trei drone au fost doborâte. Ulterior, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 21 de drone care se îndreptau spre capitală au fost interceptate.

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
explozii in ucraina
3
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Digi Sport
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ka-52 Alligator
Momentul în care o dronă ucraineană doboară un elicopter rus Ka-52 „Alligator”. Echipajul, vânat la sol de o a doua dronă
aeronave f-35
Un avion de vânătoare F-35 american avariat a făcut o aterizare de urgență. Garda Revoluționară susține că ea ar fi lovit aparatul
Ce se întâmplă în aer când izbucnește un război: cum continuă să zboare avioanele de pasageri în timpul conflictelor
Sting_drone-interceptor_being_prepared_for_launch
Secretele STING, drona interceptoare produsă de ucraineni pe care o vor țările din Golf ca să se apere de atacurile Iranului
profimedia-1049181433
Mesajul Maiei Sandu după ce o dronă cu explozibil a aterizat pe teritoriul Republicii Moldova
Recomandările redacţiei
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
România se alătură declarației coaliției pentru Strâmtoarea Ormuz...
profimedia-charles de gaulle portavion
„StravaLeaks”. Locația în timp real a portavionului Charles de Gaulle...
pompe carburanti
Guvernul exclude plafonarea prețurilor la combustibili. Ionuț...
Donald Trump
Trump are în vedere un proiect imobiliar în Transilvania. Proiectul...
Ultimele știri
Donald Trump pune „la zid” Iranul: câți ani îi va lua țării să se reconstruiască în viziunea președintelui SUA
Administrația Trump, în pregătiri intense pentru o posibilă intervenție a trupelor terestre în Iran (CBS)
Ce se mai întâmplă în Rusia: statul omoară animalele fermierilor din cauza unei boli misterioase pe care refuză să o numească
Citește mai multe
