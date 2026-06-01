Un avocat „cunoscut” din Polonia a fost arestat după ce ar fi trimis alerte false privind asasinarea preşedintelui Karol Nawrocki

Karol Nawrocki. Foto: Profimedia Images
O serie de alerte false

Un avocat „cunoscut” din Varşovia a fost arestat pentru că ar fi trimis alerte false privind comploturi de asasinat care îl vizau pe preşedintele Poloniei şi pe ministrul de externe, relatează TVP World.

El este cel mai recent suspect reţinut în cadrul anchetelor poliţiei cu privire la apelurile de urgenţă false şi la ameninţările de securitate false care vizează elita politică a ţării.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost arestat duminică, oficialii precizând că acest caz este separat de un alt incident care a dus până acum la reţinerea a cinci persoane.

Avocatul se confruntă cu şapte acuzaţii, inclusiv deţinere ilegală de arme şi uzurparea identităţii unor foşti înalţi funcţionari publici pentru a trimite ameninţări false cu privire la presupuse comploturi împotriva preşedintelui Karol Nawrocki şi a ministrului de externe Radosław Sikorski. Într-unul dintre cazuri, suspectul ar fi ataşat muniţie reală la scrisorile de ameninţare.

Poliţia din Varşovia a declarat că agenţii au percheziţionat locuinţa şi vehiculul suspectului şi au găsit insigne oficiale de serviciu, documente legale aparţinând unor terţi, diverse arme, muniţie şi 10 obuze de artilerie.

Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a confirmat duminică pe reţeaua de socializare X că avocatul este o persoană „binecunoscută”, dar numele acestuia nu a fost făcut public.

Avocatul se află în arest preventiv şi riscă până la opt ani de închisoare dacă va fi condamnat.

Arestarea de duminică urmează reţinerii altor cinci persoane care vizau personalităţi conservatoare proeminente, fapt confirmat de Kierwiński sâmbătă. Al cincilea reţinut, un bărbat de 29 de ani, a fost arestat sâmbătă. Poliţia a comunicat că acesta a recunoscut că a efectuat două apeluri false la numărul de urgenţă 112 pe 18 mai, susţinând că un dispozitiv exploziv urma să fie detonat în incinta unui post de televiziune.

Polonia se confruntă cu o serie de alerte false încă de la jumătatea lunii mai, serviciile de urgenţă răspunzând la 12 sesizări privind ameninţări cu bombă sau pericol imediat de moarte între 10 şi 15 mai. Incidentele au vizat jurnalişti conservatori, politicieni de dreapta şi familiile acestora, inclusiv mama preşedintelui Nawrocki şi liderul partidului Lege şi Justiţie (PiS), Jaroslaw Kaczyński. Ca răspuns, Ministerul de Interne a înfiinţat un grup de lucru care include experţi în criminalitate cibernetică, Institutul Naţional de Cercetare şi Agenţia de Securitate Internă pentru a-i identifica pe făptaşi.

