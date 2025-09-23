Live TV

Un băiat afgan a zburat la New Delhi ascuns în trenul de aterizare al unui avion. După ce a ajuns la destinație, a fost trimis înapoi

Data actualizării: Data publicării:
avion in zbor pe langa turnul de control
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Un băiat afgan în vârstă de 13 ani a zburat până în capitala Indiei ascunzându-se în trenul de aterizare al unui avion de pe ruta Kabul-New Delhi, fiind ulterior trimis înapoi în Afganistan.

Incidentul ar fi avut loc duminică. Băiatul era originar din oraşul Kunduz din Afganistan, transmite marţi agenţia Xinhua, citată de Agerpres. 

Personalul de securitate de pe aeroportul din New Delhi l-a găsit rătăcind în preajma avionului şi l-a reţinut.

El a fost interogat şi ulterior a fost trimis înapoi acasă, cu acelaşi avion.

În timpul interogatoriului, băiatul afgan ar fi declarat personalului de securitate indian că s-a furişat în aeroportul din Kabul şi a reuşit să pătrundă în compartimentul central posterior de la trenul de aterizare al aeronavei aparţinând companiei Kam Air.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
caseta audio banda magnetica
4
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Digi Sport
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Salamina Grecia
Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionarea bazei navale...
tanc francez
„UE va ocupa Republica Moldova”. Noua teorie a spionilor lui Vladimir...
fugarul emil ganj
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj...
vlad facebook
Șeful Armatei Române a vorbit cu omologul său ucrainean. Despre ce au...
Ultimele știri
Secetă pedologică extremă în sudul țării. Culturile de toamnă nu pot răsări iar fermierii își distrug utilajele în solul uscat
O misterioasă navă chineză a acostat de mai multe ori în Crimeea ocupată de Rusia, în ciuda sancțiunilor, manipulând transponderul
Ciprian Ciucu: „Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB”. Ce spune despre cei care cântă prohodul guvernului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
aeroportul international cluj napoca_fb
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
profimedia-1034999373
„Trimiteți-vă fiicele sau nu veți primi ajutor”: talibanii fac din școlile religioase singura opțiune pentru fetele din Afganistan
Su-24M rusesc
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
avion in zbor pe cer galben cu albastru
O companie aeriană trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari unui pasager care a făcut AVC în timpul zborului
Avioane MiG-31
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al Estoniei. Țara a activat articolul 4 al NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Scorpion și tot ce era superficial dispare, iar ce contează iese la iveală. Patru zodii vor fi...
Cancan
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Jon Bon Jovi, încă are "inima frântă" după plecarea lui Richie Sambora din trupă: "Era mâna mea dreaptă. Îl...
Film Now
Noi dezvăluiri despre decesul lui Mike Heslin. Ce acuzații li se aduc angajaților restaurantului în care se...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Sylvester Stallone a vrut să folosească AI pentru a juca într-un prequel al „Rambo”: Toată lumea a crezut că...
UTV
Tom Holland, dus de urgență la spital după un accident pe platoul „Spider-Man: Brand New Day”