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Un băiat de 11 ani din Canada a murit de rabie după ce s-a trezit cu un liliac pe față. Primele simptome au apărut după 19 zile

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un liliac
Rabia este cauzată de un virus care invadează sistemul nervos central. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
În căutarea unui diagnostic Infecțiile cu rabie, rare în Canada și SUA Risc grav în 150 de țări Simptome și măsuri

Un băiat canadian în vârstă de 11 ani a murit de rabie după ce s-a trezit cu un liliac care i se aşezase pe nas şi pe gură. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite la o cabană din nordul provinciei Ontario, în 2024.

Trezit de şoc, băiatul, al cărui nume nu a fost menţionat în articol, a alungat liliacul de pe faţa sa, după care tatăl său a prins mamiferul zburător într-o oală şi l-a eliberat afară, potrivit unui articol publicat luni în revista „Canadian Medical Association Journal”, citat de BBC şi CNN, relatează News.ro. 

Părinţii băiatului nu au solicitat imediat asistenţă medicală, deoarece fiul lor nu prezenta leziuni vizibile şi nu au considerat că liliacul s-a comportat neobişnuit, precizează revista. Însă, 19 zile mai târziu, băiatul a început să resimtă amorţeală şi umflături la nivelul feţei.

Revista Canadian Medical Association Journal a relatat că, în zilele următoare, familia l-a dus atât la clinici de urgenţă, cât şi la spital, iar medicii au încercat să-i diagnosticheze simptomele.

În căutarea unui diagnostic

La început, o clinică de urgenţă i-a prescris băiatului medicamente antivirale utilizate pentru tratarea infecţiilor cauzate de virusurile herpetice, deoarece au presupus că ar putea suferi de paralizia lui Bell, o paralizie temporară a muşchilor faciali pe o parte a feţei.

Apoi, băiatul s-a prezentat la spital în două vizite consecutive: mai întâi a primit un diagnostic preliminar de gingivostomatită herpetică, o infecţie virală a cavităţii bucale şi a gingiilor, iar a doua zi s-a întors la spital după ce partea dreaptă a feţei „i-a căzut” (musculatură slabită).

În timp ce aştepta să fie internat, a făcut febră de 39°C, însoţită de dificultăţi la înghiţire, confuzie şi halucinaţii vizuale. Starea lui s-a agravat rapid în acea zi. A fost intubat şi internat la unitatea de terapie intensivă pediatrică.

Medicii de la Departamentul de Pediatrie şi Sănătate Infantilă al Universităţii din Manitoba, Canada, au declarat în aceste condiţii că suspectează cu tărie rabia. Câteva zile mai târziu, un test a confirmat acest lucru. Agenţia Canadiană de Inspecţie Alimentară a identificat, de asemenea, o variantă a virusului rabiei transmisă de liliac.

Băiatul a decedat la 17 zile după internarea în spital.

Nu avea antecedente de alergii, contacte cu persoane bolnave, muşcături de căpuşe sau călătorii recente în străinătate.

Infecțiile cu rabie, rare în Canada și SUA

Rabia este un virus care atacă sistemul nervos central al oamenilor şi al altor mamifere şi este aproape întotdeauna fatală odată ce apar simptomele. Se contractează prin muşcătura sau zgârietura unui animal infectat sau dacă fluidele corporale ale animalului pătrund în ochi, nas, gură sau într-o rană deschisă, potrivit site-ului web al Asociaţiei Canadiene de Medicină Veterinară.

Infecţiile cu rabie sunt rare în Canada şi SUA.

Potrivit Asociaţiei Canadiene de Medicină Veterinară, în această ţară s-au înregistrat 28 de decese umane cauzate de rabie începând din 1924. Pacientul de 11 ani a fost primul caz raportat de rabie contractată local în Ontario din 1967, spun medicii.

„Această rată scăzută a rabiei se datorează programelor de vaccinare extinse şi continue, iar întreruperea acestor programe poate duce şi va duce la reapariţia bolii”, avertizează asociaţia pe site-ul său web.
Orice contact direct al omului cu un liliac constituie o indicaţie pentru profilaxia post-expunere la rabie – presupunând un tratament medical administrat imediat după o potenţială expunere la un animal turbat.

În Statele Unite, mai puţin de 10 persoane mor de rabie în fiecare an, potrivit site-ului web al Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC). Cu toate acestea, CDC afirmă că rabia „reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice”, deoarece este prezentă la animalele sălbatice din întreaga ţară, cu excepţia statului Hawaii.

Risc grav în 150 de țări

La nivel global, rabia reprezintă un risc grav pentru sănătate în peste 150 de ţări, în special în Africa şi Asia, provocând zeci de mii de decese în fiecare an, copiii sub 15 ani reprezentând 40% dintre victime, a raportat Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 2024.

Conform OMS, câinii sunt responsabili pentru 99% din cazurile de rabie la oameni, dar în America, unde boala este ţinută sub control, liliecii reprezintă sursa principală.

În Canada, sconcsul şi vulpile sunt, de asemenea, purtători frecvenţi ai bolii, potrivit CVMA.

Simptome și măsuri

Simptomele la oameni apar de obicei la 20–60 de zile după expunere, dar pot apărea mult mai devreme sau mai târziu, a precizat CVMA. Acestea includ simptome iniţiale asemănătoare gripei, precum febră, dureri de cap sau slăbiciune, sau durere şi disconfort la locul muşcăturii. Simptomele pot evolua apoi către dificultăţi de înghiţire, salivare excesivă, spasme musculare, convulsii, confuzie, anxietate, frică de apă şi comportament anormal.

CVMA sfătuieşte oamenii să nu lase animalele de companie să hoinărească liber, să nu se apropie de animale necunoscute, să raporteze animalele sălbatice care se comportă ciudat către serviciile locale de control al animalelor sau autorităţile competente şi să-şi protejeze locuinţele de animalele sălbatice prin etanşarea punctelor de intrare şi securizarea containerelor de gunoi.

CDC recomandă, de asemenea, să vă asiguraţi că animalele de companie au vaccinările antirabice la zi şi să consultaţi un medic înainte de a călători cu privire la riscul de expunere la rabie.

Dacă sunteţi muşcaţi sau zgâriaţi de un animal, spălaţi bine rana cu apă şi săpun timp de 15 minute, aplicaţi alcool sanitar şi solicitaţi imediat asistenţă medicală, îndeamnă CVMA. Dacă este administrată prompt, înainte de apariţia simptomelor, profilaxia post-expunere (PEP) împotriva rabiei - un tratament care include vaccinuri şi imunoglobulină, un medicament care reduce gravitatea infecţiilor - poate preveni rabia.

Nu există un tratament eficient stabilit pentru rabie odată ce apar simptomele, iar decesul survine de obicei în termen de şapte până la 14 zile de la debutul simptomelor.

„Liliecii pot prezenta sau nu semnele clasice ale rabiei; prin urmare, orice contact direct al omului cu un liliac este considerat de risc ridicat”, au avertizat medicii de la Universitatea din Manitoba.

Editor : C.S.

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