Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital

O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald în care se aflau 34 de pasageri a aterizat violent pe un teren din provincia Friesland, în nordul Olandei. Autoritățile au deschis o anchetă.

Accidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orei 21:00, pe un teren din Friesland. Potrivit autorităților locale, „balonul cu aer cald a coborât rapid și a lovit puternic solul”, moment în care coșul a ricoșat, iar cinci persoane au căzut din nacelă.

Un purtător de cuvânt al Asociației Regale Olandeze de Aeronautică a declarat, pentru presa locală, că o rafală bruscă de vânt a provocat aterizarea violentă, potrivit Reuters.

Serviciile de urgență au intervenit în forță, mobilizând 14 ambulanțe, o echipă medicală mobilă, doi medici de gardă, o echipă de intervenție a Crucii Roșii, două elicoptere medicale și o ambulanță specială. A fost activat protocolul Grip 1, prin care toate echipajele implicate raportează unui singur comandant, pentru o coordonare mai eficientă.

„Vă puteți imagina, 34 de oameni într-un astfel de coș creează imediat o situație de panică uriașă. Un balon cu aer cald care ricoșează la aterizare are un impact uriaș”, a declarat pentru Omrop Fryslân Jan Willem Zwart, purtătorul de cuvânt al biroului regional pentru situații de urgență.

O persoană a murit la fața locului, iar cinci au fost transportate la spital. Potrivit lui Zwart, echipele medicale au resuscitat o victimă înainte de a o transporta, relatează NL Times. Starea răniților nu a fost făcută publică.

Un martor din Heerenveen a spus pentru RTL Nieuws că aterizarea s-a produs foarte repede.

„Părea că viteza îi creștea, nu scădea. A ricoșat de sol, dar a urcat din nou destul de sus. Și asta s-a repetat de mai multe ori”, a povestit el.

Potrivit presei olandeze, balonul a decolat din Joure și este unul dintre cele mai mari încă operaționale în Olanda.

Editor : Ș.A.