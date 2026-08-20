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Un banal accident de mașină a dezvăluit relațiile președintei Sloveniei cu o rusoaică suspectată de legături cu serviciile secrete

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Natasa Pirc Musar
Natasa Pirc Musar. Foto: Profimedia
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Preşedinta slovenă, Natasa Pirc Musar, a fost nevoită să nege orice legătură cu serviciile de informaţii ruseşti, după ce un banal accident de maşină a dezvăluit proximitatea sa cu o slovenă de origine rusă asupra căreia planează suspiciuni.

Miercuri, Comisia parlamentară pentru chestiuni de securitate, compusă din membri ai tuturor partidelor, a solicitat o şedinţă de urgenţă pentru săptămâna viitoare cu scopul de a cere Agenţiei slovene de informaţii (SOVA) un raport privind o posibilă ingerinţă a Rusiei în suveranitatea şi securitatea naţională, relatează AFP, citată de Agerpres.

Cu o zi înainte, preşedinţia slovenă fusese constrânsă, în faţa dezvăluirilor din presă, să dezmintă orice legătură cu Moscova.

„Negăm cu fermitate că preşedinta colaborează cu reţelele de informaţii ruseşti", a declarat aceasta într-un comunicat emis marţi.

Pirc Musar fusese spitalizată în iulie cu o fractură de claviculă, în urma unui accident de circulaţie în care vehiculul său oficial transporta, de asemenea, conform serviciilor sale, „doi pasageri care sunt prieteni ai preşedintei".

Presa locală a dezvăluit atunci că unul dintre aceşti pasageri era Viktorija Krivolucka, o prietenă veche a preşedintei, originară din Rusia şi naturalizată slovenă în 2016.

Krivolucka şi Pirc Musar au mers împreună în Rusia de mai multe ori înainte ca aceasta din urmă să acceadă la preşedinţia ţării sale în 2022, potrivit presei.

Luni, ziarul sloven Dnevnik şi agenţia austriacă APA au publicat o anchetă în care se afirmă că Krivolucka a avut strânse legături cu Roman Jeglic, un fost oficial căzut în dizgraţie al serviciilor slovene de informaţii care a fugit în Rusia în anii 1990.

Într-un comunicat trimis postului privat de televiziune POP, Krivolucka a confirmat că a trăit „ani de zile” cu Roman Jeglic în Rusia, după ce acesta a părăsit Slovenia, dar a afirmat că nu a mai avut niciun contact cu el de 15 ani.

Partidul Democrat Sloven, aflat la putere, a cerut guvernului să o priveze pe preşedinta ţării de orice acces la rapoartele serviciilor de informaţii, considerând că aceasta ar putea fi ea însăşi legată de serviciile ruseşti.

Cabinetul preşedintei a negat marţi orice legătură între Krivolucka şi serviciile secrete ruseşti, argumentând că astfel de legături ar fi împiedicat în mod inevitabil naturalizarea sa.

Natasa Pirc Musar a candidat ca independentă la preşedinţia Sloveniei în 2022 şi este considerată, în general, liberală şi proeuropeană, susţinătoare a drepturilor omului, a transparenţei şi a statului de drept.

Ea a denunţat în repetate rânduri invazia armată lansată în 2022 de către Kremlin împotriva Ucrainei.

Editor : M.B.

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