Un bărbat a devenit, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume după ce i-au apărut 21,8 miliarde de dolari în cont

Un bărbat din Turcia a ajuns, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume după ce aproape 1.000 de miliarde de lire turcești (aproximativ 21,8 miliarde de dolari) au apărut în contul său. Banca i-a înghețat însă conturile și a deschis o investigație pentru a stabili cum a ajuns suma uriașă în posesia sa, relatează Euronews.

Conturile bancare ale lui Ahmad Jahangard Takalo, un bărbat în vârstă de 32 de ani din orașul Van, din estul Turciei, au fost plasate sub investigație după ce aproape 1.000 de miliarde de lire turcești au apărut brusc în conturile sale, fără nicio explicație.

Cu această sumă uriașă inclusă în sold, contul său indica aproximativ 21,8 miliarde de dolari, suficient pentru a-l plasa printre cei mai bogați oameni din lume.

Potrivit postului NTV, Takalo, născut în Azerbaidjan și stabilit în Turcia de aproximativ 10 ani, a mers la sucursala băncii după ce a descoperit că nu își mai putea folosi cardul la cumpărături într-un supermarket.

În urma verificărilor, în contul său a apărut un sold disponibil de 999 miliarde 999 milioane 999 de mii 999 de lire și 99 de kuruși.

Takalo a declarat că nu știe cum au ajuns acești bani în contul său. Din cauza situației neobișnuite, conturile sale au fost înghețate și au intrat în procedură de verificare.

Vorbind pentru NTV, bărbatul a spus că a cerut explicații băncii, însă nu a primit informații detaliate deoarece investigația este încă în desfășurare.

El a povestit că a apelat inclusiv la inteligența artificială pentru a înțelege amploarea sumei care îi apăruse în cont. Potrivit răspunsurilor primite, un buget de asemenea dimensiuni ar putea fi folosit pentru realizarea unor proiecte majore de infrastructură sau pentru achiziționarea unor cantități foarte mari de aur.

Editor : Ș.A.