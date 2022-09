Un bărbat de 21 de ani a fost arestat după ce a escaladat clădirea The Shard („Ciobul”) din centrul Londrei, iar alte două persoane au fost reținute sub suspiciunea de tulburare a ordinii publice, potrivit The Guardian.

Cu puțin timp înainte de a fi reținuți de poliția din Londra, Adam Lockwood, un bărbat din Manchester cunoscut pentru o serie de cascadorii similare, a postat pe pagina sa de Facebook o poză în care apărea în vârful clădirii The Shard.

Un cuplu care stătea la etajul 40 al celei mai înalte clădiri din Marea Britanie l-a văzut pe Adam Lockwood în timp ce escalada la 6 dimineața construcția de 72 de etaje în care se găsesc apartamente, birouri și un hotel.

Tânărul cascador le-a făcut cu mâna în timp ce urca prin dreptul ferestrei camerei în care se aflau Paul Curphey și partenera sa, Treasaidh. „Cățărătorul striga de bucurie”, și-a amintit afaceristul de 52 de ani. „A apărut făcând cu mâna de la geam, la înălțimea de 40 de etaje. Nu am putut decât să îl încurajăm.”

Adam Lockwood, agățat de o macara din Benidorm, Spania. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Curphey a spus că Lockwood „zâmbea, făcea cu mâna și se distra de minune”, adăugând că partenera lui a crezut inițial că el a aranjat ca bărbatul care s-a cățărat pe clădire să îi aducă o cutie de bomboane de ziua ei.

Poliția metropolitană a fost chemată la clădirea zgârie-nori de 310 metri la ora 5:38, împreună cu brigada de pompieri și serviciul de ambulanță, informează BBC.

George King-Thomson a fost arestat pentru 6 luni în octombrie 2019 după ce a escaladat clădirea The Shard în mod ilegal, iar în 2013, protestatari ai Greenpeace au încercat să urce în vârful clădirii în 2013 pentru a agăța un banner pe care scria „Salvați Arctica”.

Editor : Raul Nețoiu