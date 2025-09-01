Live TV

Video Un bărbat a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney: „Au scos armele de foc”

Data actualizării: Data publicării:
barbat sydney
Sursa foto: Captura foto/X

Un bărbat a fost arestat luni după ce a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney, a declarat poliția australiană.

Unitatea de protecție diplomatică a poliției a răspuns la o cerere de asistență din partea consulatului rus după ce un vehicul neautorizat a fost parcat pe aleea de acces, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Federale Australiene într-un comunicat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poliția din New South Wales a declarat că ofițerii săi au intervenit la scurt timp după ora 8 dimineața  și au încercat să vorbească cu șoferul înainte ca acesta să intre cu mașina în poarta consulatului din suburbia Woollahra a orașului Sydney, transmite reuters

Un vecin care a fost martor la incident a declarat că a văzut mașina forțând intrarea prin porți după ce șoferului i s-a cerut să coboare din vehicul.

„Polițiștii au continuat să-i ceară să coboare din mașină. El nu a coborât din mașină. Ei au scos armele de foc”, a declarat acesta, refuzând să-și dezvăluie numele.

„A fost destul de dramatic pentru o dimineață de luni.”

Imaginile televizate difuzate de rețelele australiene Sky News și Nine au arătat un SUV alb cu geamul spart abandonat lângă un stâlp cu steagul rus pe terenul consulatului.

„Ieșiți din mașină imediat”, a strigat poliția către bărbatul din mașina aflată în incintă, potrivit unei înregistrări video a incidentului realizate de un martor ocular și vizionată de Reuters.

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat, iar un polițist în vârstă de 24 de ani a suferit o leziune la mână, a declarat poliția.

O persoană care a răspuns la telefon la consulat a refuzat să comenteze incidentul.

Tim Enright, un muncitor în construcții care se afla pe acoperișul unei clădiri din apropiere în acel moment, a declarat că a văzut un polițist fotografiind o mașină parcată lângă consulat în jurul orei 8 dimineața.

El a spus că apoi a auzit sirene și că un elicopter a sosit la fața locului.

Un camion cu platformă a luat mai târziu un SUV alb din curtea consulatului, a declarat un martor Reuters.

Consulatul a fost închis pentru scurt timp înainte de a fi redeschis, au declarat persoanele aflate în spatele cordonului de poliție care aveau programări pentru vize luni.

„Nu există nicio amenințare actuală sau iminentă la adresa consulatului sau a comunității locale”, a adăugat declarația Poliției Federale Australiene.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
ploaie
3
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
Kaja Kallas
4
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele...
camere radar viteza pod braila
5
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
I-au prins: un model celebru este în fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a ”strălucit” la Festivalul de la Veneția
Digi Sport
I-au prins: un model celebru este în fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a ”strălucit” la Festivalul de la Veneția
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci măsuri din pachetul doi...
ursula von der leyen nicusor dan
Ursula von der Leyen a ajuns la Constanța. Nicușor Dan: Am subliniat...
Rome, Italy, on 20 June 2025. European Commission President Ursula von der Leyen and Italian Prime Minister Giorgia Meloni attend 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent' summit, at Villa Doria Pamphi
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa...
profimedia-0858897362
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al...
Ultimele știri
Un băiețel de un an și 8 luni a fost găsit mort într-un iaz din curtea unui centru pentru copii din Timișoara
CSM anunță că va sesiza procurorii pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora
Kelemen Hunor: „Coaliţia trebuie să meargă mai departe cu Bolojan în fruntea Guvernului”. Ce spune liderul UDMR despre reforma locală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Rudy Giuliani
Fostul primar al New York-ului și avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină
profimedia-1032548444
Trei frați din Scoția au stabilit un nou record: au vâslit fără oprire și fără sprijin peste întregul Ocean Pacific în 139 de zile
profimedia-0960109527
Cum le-a fost furată mașina unor turiști români în Grecia. „Au intrat peste noi când dormeam!”
profimedia-1032391890
Un mort și cinci răniți după ce o mașină a intrat intenționat într-un grup de pietoni în Franța
profimedia-1031506614
Doi polițiști împușcați mortal, un al treilea grav rănit, în Australia. Suspectul e căutat de poliție
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce au amânat Kate Middleton și prințul William să-i spună lui George că într-o zi va fi rege: „Datoria...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Adevărul
O cunoscută agenţie de turism din România a fost vândută unui touroperator maghiar
Playtech
Cum sunt românii păcăliţi în bazarele din Istanbul. Sfaturi de aur pentru a nu plăti de 3-4 ori mai mult...
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Richard Gere a împlinit 76 de ani. Soția sa mai tânără, mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Tu ești stânca...
Adevarul
Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum...
Newsweek
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce?
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
Robin Wright descrie plecarea din SUA „eliberatoare”. S-a mutat într-o țară din Europa, unde și-a cunoscut și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...