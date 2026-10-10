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Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un tigru într-un parc zoologic din Marea Britanie

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Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
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Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un tigru într-un parc zoologic din Yorkshire, Marea Britanie, după ce a intrat în țarcul animalului. Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, iar parcul a fost evacuat și închis pentru restul weekendului, potrivit poliției, relatează Sky News. 

Serviciile de urgență au fost chemate la Yorkshire Wildlife Park, aflat în apropiere de Doncaster, la scurt timp după ora 13:30, după ce au fost anunțate că un bărbat intrase în țarcul tigrilor.

Reprezentanții parcului au transmis că procedurile de intervenție în caz de urgență au fost activate imediat și că echipele de intervenție au ajuns la fața locului.

„Colaborăm îndeaproape cu autoritățile pentru a stabili exact ce s-a întâmplat”, au transmis aceștia.

Parcul a precizat că „siguranța și bunăstarea vizitatorilor, angajaților și animalelor rămân prioritatea noastră principală”.

Poliția din South Yorkshire a confirmat că tigrul a rămas în țarc după atac și că nu a existat niciun pericol pentru public. Animalul nu a fost rănit, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Yorkshire a declarat că la fața locului au intervenit două ambulanțe terestre, un elicopter al Serviciului de Ambulanță Aeriană din Yorkshire și un medic.

Yorkshire Wildlife Park a fost deschis în 2009 și găzduiește mai multe specii de animale, printre care lei, girafe, tigri, leoparzi și rinoceri negri.

Potrivit site-ului parcului, în zona „Ținutul Tigrilor” există o pasarelă suspendată, lungă de 300 de metri, de pe care vizitatorii pot observa animalele în spațiul amenajat.

Poliția a transmis că este la curent cu înregistrările video ale incidentului care circulă online și a făcut apel la oameni să nu le distribuie.

Editor : C.S.

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