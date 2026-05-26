Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore

Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de garanţie-returnare din Polonia, după ce a introdus timp de opt ore aproximativ 8.000 de sticle şi doze într-un automat de reciclare proiectat chiar de el. La final, acesta a primit o chitanţă în valoare de 3.925,50 zloţi, echivalentul a aproape 1.000 de euro, scrie Fakt.

Performanţa vine într-un moment în care Polonia pregăteşte implementarea completă a noului sistem de garanţie-returnare, programată pentru ianuarie 2026. Sistemul prevede o garanţie de 0,50 zloţi pentru sticlele din plastic şi doze şi de 1 zlot pentru sticlele reutilizabile din sticlă. Ambalajele pot fi returnate în magazine, fie direct la casă, fie prin intermediul automatelor de reciclare care emit vouchere pentru cumpărături.

Wiesław Galwas, bărbatul care a stabilit acest record, este și cel care a proiectat automatul în care au fost introduse ambalajele.

Recordurile au fost depăşite constant în ultimele luni. În aprilie, un adolescent de 15 ani din Cracovia obţinuse o chitanţă de 558 de zloţi (aproximativ 130 de euro) pentru 1.116 sticle şi doze returnate. Ulterior, un alt locuitor al oraşului a depăşit pragul de 2.341,50 zloţi (aproximativ 550 de euro), după ce a reciclat 4.683 de ambalaje.

Noul record a fost stabilit în magazinul Kulfon din localitatea Kołbiel, regiunea Mazovia. Întreaga operaţiune a durat mai multe ore şi a inclus pregătirea spaţiului şi transferul sticlelor din camioane în cărucioare.

„Sunt foarte mulţumit de această realizare şi mai ales de faptul că am demonstrat că brandurile poloneze, precum EcoAction, pot concura cu încredere cu celelalte disponibile pe piaţa noastră. Recordul nostru este cea mai bună confirmare a acestui lucru”, a declarat bărbatul pentru „Gazeta Wyborcza”.

Automatul de reciclare aparţine companiei poloneze Action SA, iar angajaţii au strâns sticlele pentru tentativa de record timp de aproximativ o lună şi jumătate. Banii obţinuţi din reciclare vor fi folosiţi pentru organizarea unor ateliere de inovaţie într-o şcoală primară din Kołbiel.

Galwas spune că automatul are două avantaje importante: poate prelua între 8.000 şi 10.000 de ambalaje simultan şi dispune de o funcţie specială care îndreaptă sticlele deformate cu ajutorul unui jet de aer, astfel încât codurile de bare să poată fi citite corect.

Experţii spun că următorul pas în dezvoltarea sistemului ar putea fi introducerea cititoarelor de carduri bancare în automatele de reciclare, pentru ca garanţiile să fie transferate direct în conturile utilizatorilor.

