Live TV

Un bărbat a sunat la consulat să ceară anularea căsătoriei oficiate când era beat. Lista cererilor bizare a fost publicată de Austria

Data publicării:
Austrian Parliament building in Vienna, capital of Austria on 3 May 2024
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Ambasadele, consulatele și reprezentanțele Austriei primesc zilnic numeroase apeluri telefonice. Nu este de mirare, așadar, că acestea nu sunt întotdeauna urgențe reale. Într-o campanie actuală, Ministerul Afacerilor Externe de la Viena atrage atenția asupra unor cazuri deosebit de bizare.

„Bună, ieri m-am căsătorit în Las Vegas. Eram beat. Puteți anula asta?” a fost una dintre întrebări. Răspunsul: un răsunător „din păcate, nu”. Așadar, înainte de a vă căsători în Nevada, ar fi bine să vă gândiți de două ori.

Nu numai îndrăgostiții, ci și creatorii de conținut se confruntă ocazional cu probleme în străinătate – mai ales când conexiunea sacră la Wi-Fi se întrerupe. Postarea este imposibilă când datele mobile nu funcționează. A fost un apel disperat cu mesajul: hotelul unui creator de conținut nu avea Wi-Fi și, prin urmare, el se simțea incapabil să lucreze.

„Faceți ceva”, a fost strigătul de ajutor al unei familii disperate. Motivul nu era o urgență – aerul condiționat din cameră se stricase. „Toată familia are cald.”

Ministerul de Externe ar fi trebuit să ajute cu mai mult decât atât: un alt apel a fost la fel de curios. Un bărbat a sunat la serviciul de urgență la ora 3 dimineața – nu din cauza unei probleme urgente, ci pentru a se asigura că cineva va fi disponibil în caz de urgență. „Mătușa lui era în călătorie, nu vorbea o limbă străină și nu avea card de credit. A spus că se bazează pe sprijinul nostru”, a raportat Ministerul de Externe, transmite heute

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
3
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii care mai erau în viață și se aflau în mâinile Hamas au fost...
sondaj inscop
AUR conduce în preferințele românilor, cu 40% intenție de vot. Ce...
Dorin Recean
Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și...
Ultimele știri
Clotilde Armand a făcut plângere la ANI și la Curtea de Conturi împotriva primarului Sector 1. Ce acuzații îi aduce lui George Tuță
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Nu mai există curaj și dorință de reformă în partid”
Kaja Kallas a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Despre ce va discuta șefa diplomației europene cu ucrainenii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Mircea Lucescu, reacție după victoria României în meciul cu Austria: „A învins inteligența. A fost un gol lucrat, nu întâmplător”
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde România locul doi în grupă și un adversar mai ușor la baraj
meci romania austria
România - Austria 1-0, victorie in extremis pentru „Tricolori”. Gol decisiv în minutul 90+5 și speranțe pentru Cupa Mondială
bebelusi
Povestea incredibilă a două femei, schimbate după naștere, care s-au întâlnit după 35 de ani. Cum au descoperit adevărul
mircea lucescu
Mircea Lucescu, nervos la conferinţa de presă înaintea meciului cu Austria: „Toţi sunteţi selecţioneri”
Partenerii noștri
Pe Roz
Averea lăsată în urmă de Diane Keaton pentru cei doi copii pe care i-a adoptat după vârsta de 50 de ani. A...
Cancan
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau...
Fanatik.ro
Cine a fost cel mai bun fotbalist al României în victoria uriașă cu Austria: „Jucătorul lui FCSB e de Premier...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Cum l-a cunoscut Monica Anghel pe sotul sau, Marian Caraivan. Ce spunea artista despre relația lor: „Nu e...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...