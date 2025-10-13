Un bărbat a sunat la consulat să ceară anularea căsătoriei oficiate când era beat. Lista cererilor bizare a fost publicată de Austria

Ambasadele, consulatele și reprezentanțele Austriei primesc zilnic numeroase apeluri telefonice. Nu este de mirare, așadar, că acestea nu sunt întotdeauna urgențe reale. Într-o campanie actuală, Ministerul Afacerilor Externe de la Viena atrage atenția asupra unor cazuri deosebit de bizare.

„Bună, ieri m-am căsătorit în Las Vegas. Eram beat. Puteți anula asta?” a fost una dintre întrebări. Răspunsul: un răsunător „din păcate, nu”. Așadar, înainte de a vă căsători în Nevada, ar fi bine să vă gândiți de două ori.

Nu numai îndrăgostiții, ci și creatorii de conținut se confruntă ocazional cu probleme în străinătate – mai ales când conexiunea sacră la Wi-Fi se întrerupe. Postarea este imposibilă când datele mobile nu funcționează. A fost un apel disperat cu mesajul: hotelul unui creator de conținut nu avea Wi-Fi și, prin urmare, el se simțea incapabil să lucreze.

„Faceți ceva”, a fost strigătul de ajutor al unei familii disperate. Motivul nu era o urgență – aerul condiționat din cameră se stricase. „Toată familia are cald.”

Ministerul de Externe ar fi trebuit să ajute cu mai mult decât atât: un alt apel a fost la fel de curios. Un bărbat a sunat la serviciul de urgență la ora 3 dimineața – nu din cauza unei probleme urgente, ci pentru a se asigura că cineva va fi disponibil în caz de urgență. „Mătușa lui era în călătorie, nu vorbea o limbă străină și nu avea card de credit. A spus că se bazează pe sprijinul nostru”, a raportat Ministerul de Externe, transmite heute.

