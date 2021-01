Un bărbat a supraviețuit 18 zile în sălbăticia australiană, bând apă dintr-un lac și mâncând ciuperci

Un bărbat dat dispărut în Australia a fost găsit în viață după 18 zile, el supraviețuiind cu ciuperci și apă dintr-un lac, informează CNN.

Poliția a realizat o amplă operațiune de căutare pentru Robert Weber, care fusese văzut ultima data în timp ce pleca de la un hotel din Kilkivan, statul Queenslad, pe 6 ianuarie, alături de câinele său.

Autoritățile l-au căutat pe Weber în păduri, râuri, lacuri de acumulare și zone accidentate, dar au renunțat la operațiune după o săptămână.

Bărbatul de 58 de ani a fost descoperit duminică dimineață, la 18 zile de la dispariție, de către proprietarul unui teren, care l-a văzut lângă un baraj.

Weber a spus că s-a rătăcit după ce a încercat să evite traficul aglomerat. "Trebuia să ajung acasă în acea noapte. Eram de drum spre casă. Traficul era bară la bară, așa că am făcut dreapta și m-am gândit să urc pe munte și să cobor pe partea cealaltă", a declarat el pentru postul local 7News. "Am luat o decizie greșită într-o fracțiune de secundă și am plătit pentru asta 18 zile".

Poliția a anunțat că mașina lui Weber s-a împotmolit pe drum și că bărbatul a stat 3 zile lângă mașină alături de câinele său, apoi a rămas fără apă.

"A plecat pe jos, s-a rătăcit, și a rămas lângă un baraj unde a supraviețuit dormind pe jos, bând apă din lacul de acumulare și mâncând ciuperci", potrivit poliției din Queensland.

"Nu aveam adăpost. Leșinam, corpul meu nu făcea față greutăților", a spus Weber.

Autoritățile au anunțat că Robert Weber a fost transportat la spital și că viața lui nu este pusă în pericol. Câinele său nu a fost găsit.

Editor : V.M.