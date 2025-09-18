Live TV

Un bărbat care a atacat copii cu o macetă în Franța a murit după ce polițiștii au intervenit cu armele din dotare

Data publicării:
Police car in Nice, France.
Foto: Profimedia Images

Un bărbat cu o macetă a atacat joi după-amiază un grup de copii în faţa unei şcoli din apropiere de Toulon, în sud-estul Franţei, apoi poliţiştii veniţi să-l neutralizeze. Agenţii au folosit armamentul din dotare, iar bărbatul a murit în cele din urmă, relatează BFM TV. 

Poliţiştii au folosit iniţial pistolul cu impulsuri electrice. Neavând succes, au fost nevoiţi în cele din urmă să folosească armamentul din dotare, trăgând înspre picioare. Totuşi, suspectul a murit în cele din urmă, conform News.ro. 

„Poliţia a fost anunţată la sfârşitul după-amiezii despre un bărbat care se plimba cu o macetă în apropierea cartierului Berthe. Avea un comportament şi un limbaj ameninţător, ceea ce a determinat intervenţia poliţiştilor”, a declarat procurorul Samuel Finielz din Toulon. 

În încercarea de a-l neutraliza, „au fost folosite de două ori arme cu electroşocuri” asupra bărbatului, fără a reuşi să-l dezarmeze. „Pe măsură ce se apropia, poliţiştii au deschis focul în direcţia picioarelor”, a spus el. În total, „au fost trase şase focuri de armă” asupra persoanei, care „a decedat ceva mai târziu, în ciuda intervenţiei pompierilor care au încercat să o resusciteze”, a precizat procurorul. 

Deocamdată, identitatea acestei persoane este încă necunoscută. „A priori, nu a existat niciun contact între individ şi minorii din apropiere”, a precizat procurorul. 

Au fost deschise două anchete: una vizând „violenţele comise împotriva unui terţ şi a poliţiei” şi o a doua anchetă „privind circumstanţele deschiderii focului de către poliţie”. 

O celulă de criză şi asistenţă va fi înfiinţată vineri dimineaţă în cele două instituţii şcolare din apropierea locului faptei, a declarat primarul din Seyne-sur-Mer. 

