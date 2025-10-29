Live TV

Foto Un bărbat care își plimba cățelul a fost ucis într-un atac cu un cuțit în vestul Londrei. Un suspect a fost arestat

Data actualizării: Data publicării:
atac londrra cutit
Atac cu un cuțit în vestul Londrei soldat cu un mort și doi răniți. Foto: Profimedia Images

Un bărbat care își plimba câinele a murit, iar un altul a fost grav rănit, în urma unui atac cu un cuțit în care au fost înjunghiate trei persoane în vestul Londrei, scrie BBC.

Bărbatul de 49 de ani, identificat local drept Wayne Broadhurst, a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a decedat. Un al doilea bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost spitalizat cu răni grave, iar un băiat de 14 ani a suferit răni însă nu îi pun viața în pericol, potrivit poliției.

Un cetățean afgan, în vârstă de 22 de ani, a fost imobilizat cu un pistol cu electroșocuri și arestat sub suspiciunea de crimă și tentativă de omor la Midhurst Gardens, Uxbridge, luni, la ora 17:00 GMT.

Ministerul de Interne a confirmat că bărbatul arestat a intrat în Regatul Unit ascuns într-un camion în noiembrie 2020, a primit azil și drept de ședere în 2022 și nu locuiește într-un adăpost oferit de stat.

Uxbridge Londra atac cutit
Foto: Profimedia Images

Potrivit Poliției Metropolitane, suspectul a fost dus la spital ca măsură de precauție, dar ulterior a fost transferat în custodia poliției.

Anchetatorii au precizat că incidentul nu este tratat ca act de terorism și că se investighează relația, dacă există, dintre suspect și cele trei victime.

Marți seară, aproximativ 100 de persoane au ținut un moment de reculegere în apropierea zonei încercuite de poliție. După un minut de tăcere, mulțimea a aplaudat, apoi s-a dispersat treptat.

Un grup mare de bărbați, femei și copii a depus flori la intersecția dintre Midhurst Gardens și Leybourne Road, iar unii au aprins lumânări.

Imagini postate online par să arate suspectul mergând pe o stradă rezidențială, urmat de doi polițiști care alergau după el. Unul dintre ei a strigat „Lasă cuțitul jos!” și „Întinde-te pe jos!” înainte ca pistolul cu electroșocuri să fie folosit, iar bărbatul să cadă la pământ.

Comisarul-șef Jill Horsfall a declarat: „A fost un act de violență șocant și lipsit de sens, care a dus la moartea unui bărbat și rănirea altor două persoane.
Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii victimei, într-un moment inimaginabil de dificil.”

Ea a adăugat: „Incidentul a provocat, în mod firesc, teamă în rândul comunității locale. Am trimis mai mulți ofițeri în zonă, care vor rămâne aici toată săptămâna pentru a oferi sprijin, în timp ce detectivii depun eforturi intense pentru a reconstitui circumstanțele.”

Uxbridge Londra atac cutit
Foto: Profimedia Images

Poliția a cerut publicului să evite speculațiile online și să nu distribuie imagini sensibile.

Familia bărbatului decedat a fost informată și este sprijinită de ofițeri specializați.

Marți, o vecină din Uxbridge a declarat că bărbatul ucis era gunoier și „ultimul om de pe pământ de care ai crede că cineva s-ar lega”.

„Este gunoier. Locuiesc aici de doi ani și îl vedeam trecând pe lângă fereastră. Luni își plimba câinele, ca în fiecare zi. Nu pot să cred ce s-a întâmplat. Dacă ar fi ieșit cu cinci sau zece minute mai târziu, s-ar fi întâmplat același lucru?”.

Ea a spus că i-a dus flori și o cutie cu biscuiți soției victimei.

Patru buchete de flori au fost lăsate lângă cordonul poliției, unul fiind depus de o vecină care a dorit să rămână anonimă.

Uxbridge Londra atac cutit
Foto Profimedia Images

„Noaptea trecută poliția a venit pe strada mea… M-am întrebat ce s-o fi întâmplat. Dimineață am aflat și mi s-a făcut rău. Zona era cândva frumoasă, dar în ultimii ani s-a degradat. Am venit doar să pun niște flori pentru familie.”

O altă femeie, care nu a dorit să-și dezvăluie numele, a spus pentru BBC News: „Bărbatul care înjunghia oameni la întâmplare a alergat după doi prieteni ai fiului meu, dar ei au reușit să scape.
Este îngrozitor, chiar la ușa noastră. E înfricoșător — fiica mea n-a putut dormi aseară de teamă că ar putea veni să o atace.”

Robin Stevens, 50 de ani, care locuiește de cealaltă parte a străzii Midhurst Gardens, a spus că a auzit multe sirene luni seară și a aflat ce s-a întâmplat abia marți dimineață.

„Sunt șocat. Am crescut pe această stradă, locuiesc aici de 50 de ani, a fost mereu o zonă de familii.”

Wisam Salah, 18 ani, care locuiește lângă locul incidentului, a declarat că „toată lumea este foarte panicată” după atac.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne și-a exprimat condoleanțele pentru „incidentul oribil” și a spus că autoritățile colaborează îndeaproape cu Poliția Metropolitană.

„Prioritatea acum este ca poliția să ducă ancheta la capăt, pentru ca cei responsabili să fie aduși în fața justiției.”

Oricine a fost martor sau are informații despre incident este rugat să contacteze poliția.

Uxbridge Londra atac cutit
Foto: Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldati americani romania kogalniceanu
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Noi percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Surse: Este vizat și...
drona cuda
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor...
lacul de acumulare vidraru
Exerciţiu de deversare a apei din lacul Vidraru. Anunțul...
Ultimele știri
China amenință direct cu preluarea forțată a Taiwanului: „Vom lua toate măsurile necesare”
Explozia din Rahova: Locatarii se pot întoarce acasă, dar nu vor avea utilități. Prefectul Capitalei: „Au fost neînțelegeri”
Trump sugerează că știe că nu poate candida pentru al treilea mandat: „E păcat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sotul unei romance ucisa in italia face declaratii
Soțul uneia dintre româncele ucise în Italia: E imposibil să ardă așa. Se vedeau oasele, e imposibil
Cartierul roșu din Tokyo
O femeie și părinții ei au fost arestați pentru uciderea și decapitarea unui bărbat într-un „hotel al dragostei” din Japonia
arestat
PentagonLeaks: Momentul în care este arestat tânărul suspectat că a „scurs” documentele secrete ale SUA
Christopher Darnell Jones, suspect in atacul armat de la Universitatea Virginia.
Autorităţile au reţinut un suspect în atacul armat din campusul Universității Virginia
Carabineri italieni în fața unei case.
Două românce, mamă și fiică, împușcate mortal în Italia
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul...
Fanatik.ro
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Câți bani pierzi dacă ieși mai devreme la pensie. Calcul pe vârste și stagii
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
Ce riscă fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...