Un bărbat care își plimba câinele a murit, iar un altul a fost grav rănit, în urma unui atac cu un cuțit în care au fost înjunghiate trei persoane în vestul Londrei, scrie BBC.

Bărbatul de 49 de ani, identificat local drept Wayne Broadhurst, a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a decedat. Un al doilea bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost spitalizat cu răni grave, iar un băiat de 14 ani a suferit răni însă nu îi pun viața în pericol, potrivit poliției.

Un cetățean afgan, în vârstă de 22 de ani, a fost imobilizat cu un pistol cu electroșocuri și arestat sub suspiciunea de crimă și tentativă de omor la Midhurst Gardens, Uxbridge, luni, la ora 17:00 GMT.

Ministerul de Interne a confirmat că bărbatul arestat a intrat în Regatul Unit ascuns într-un camion în noiembrie 2020, a primit azil și drept de ședere în 2022 și nu locuiește într-un adăpost oferit de stat.

Foto: Profimedia Images

Potrivit Poliției Metropolitane, suspectul a fost dus la spital ca măsură de precauție, dar ulterior a fost transferat în custodia poliției.

Anchetatorii au precizat că incidentul nu este tratat ca act de terorism și că se investighează relația, dacă există, dintre suspect și cele trei victime.

Marți seară, aproximativ 100 de persoane au ținut un moment de reculegere în apropierea zonei încercuite de poliție. După un minut de tăcere, mulțimea a aplaudat, apoi s-a dispersat treptat.

Un grup mare de bărbați, femei și copii a depus flori la intersecția dintre Midhurst Gardens și Leybourne Road, iar unii au aprins lumânări.

Imagini postate online par să arate suspectul mergând pe o stradă rezidențială, urmat de doi polițiști care alergau după el. Unul dintre ei a strigat „Lasă cuțitul jos!” și „Întinde-te pe jos!” înainte ca pistolul cu electroșocuri să fie folosit, iar bărbatul să cadă la pământ.

Comisarul-șef Jill Horsfall a declarat: „A fost un act de violență șocant și lipsit de sens, care a dus la moartea unui bărbat și rănirea altor două persoane.

Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii victimei, într-un moment inimaginabil de dificil.”

Ea a adăugat: „Incidentul a provocat, în mod firesc, teamă în rândul comunității locale. Am trimis mai mulți ofițeri în zonă, care vor rămâne aici toată săptămâna pentru a oferi sprijin, în timp ce detectivii depun eforturi intense pentru a reconstitui circumstanțele.”

Foto: Profimedia Images

Poliția a cerut publicului să evite speculațiile online și să nu distribuie imagini sensibile.

Familia bărbatului decedat a fost informată și este sprijinită de ofițeri specializați.

Marți, o vecină din Uxbridge a declarat că bărbatul ucis era gunoier și „ultimul om de pe pământ de care ai crede că cineva s-ar lega”.

„Este gunoier. Locuiesc aici de doi ani și îl vedeam trecând pe lângă fereastră. Luni își plimba câinele, ca în fiecare zi. Nu pot să cred ce s-a întâmplat. Dacă ar fi ieșit cu cinci sau zece minute mai târziu, s-ar fi întâmplat același lucru?”.

Ea a spus că i-a dus flori și o cutie cu biscuiți soției victimei.

Patru buchete de flori au fost lăsate lângă cordonul poliției, unul fiind depus de o vecină care a dorit să rămână anonimă.

Foto Profimedia Images

„Noaptea trecută poliția a venit pe strada mea… M-am întrebat ce s-o fi întâmplat. Dimineață am aflat și mi s-a făcut rău. Zona era cândva frumoasă, dar în ultimii ani s-a degradat. Am venit doar să pun niște flori pentru familie.”

O altă femeie, care nu a dorit să-și dezvăluie numele, a spus pentru BBC News: „Bărbatul care înjunghia oameni la întâmplare a alergat după doi prieteni ai fiului meu, dar ei au reușit să scape.

Este îngrozitor, chiar la ușa noastră. E înfricoșător — fiica mea n-a putut dormi aseară de teamă că ar putea veni să o atace.”

Robin Stevens, 50 de ani, care locuiește de cealaltă parte a străzii Midhurst Gardens, a spus că a auzit multe sirene luni seară și a aflat ce s-a întâmplat abia marți dimineață.

„Sunt șocat. Am crescut pe această stradă, locuiesc aici de 50 de ani, a fost mereu o zonă de familii.”

Wisam Salah, 18 ani, care locuiește lângă locul incidentului, a declarat că „toată lumea este foarte panicată” după atac.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne și-a exprimat condoleanțele pentru „incidentul oribil” și a spus că autoritățile colaborează îndeaproape cu Poliția Metropolitană.

„Prioritatea acum este ca poliția să ducă ancheta la capăt, pentru ca cei responsabili să fie aduși în fața justiției.”

Oricine a fost martor sau are informații despre incident este rugat să contacteze poliția.

Foto: Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu