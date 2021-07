Un bărbat care voia să facă bani de pe urma cazului Britney Spears a rămas cu 10.000 de tricouri, după ce i-a imprimat numele greșit

Un bărbat a rămas cu 10.000 de tricouri pe stoc încercând să facă bani din cazul cântăreței Britney Spears. A vrut să le imprime cu sloganul campaniei „#FreeBritney” (Eliberați-o pe Britney), numai că i-a ieșit scris greșit „#FreeBrittany”, o eroare cu atât mai amuzantă cu cât Brittany este numele în engleză al Bretaniei, regiune din extremitatea nord-vestică a Franței. Însă dincolo de această întâmplare amuzantă, există un semnal de alarmă: producția în masă de astfel de articole dedicate unor cauze poate face mult rău mediului.

Karl Baxter, un antreprenor britanic cu un depozit angros, s-a gândit imediat să comande 10.000 de tricouri după ce a văzut „furtuna mediatică” iscată în jurul lui Britney Spears. Vedeta pop în vârstă de 39 de ani se luptă în instanță să scape de controversata tutelă asupra averii. Din 2008, tatăl cântăreței - Jamie Spears - deține în mare parte controlul legal complet asupra averii acesteia, dar și asupra altor aspecte ale vieții și carierei sale. Fanii s-au raliat imediat în jurul lui Britney Spears, lansând mișcarea „#FreeBritney”, o campanie care urmărește să pună capăt a ceea ce ei consideră a fi un abuz.

Karl Baxter a văzut o oportunitate și s-a gândit să profite de pe urma acestui caz inventând produse comerciale legată de această mișcare. El s-a angajat să dea 20% din încasări campaniei #FreeBritney.

Se pare însă că antreprenorul nu este prea prieten cu scrisul și ortografia. În loc să scrie pe tricouri „Eliberați-o pe Britney” i-a ieșit „Eliberați Bretania”. Iar problemele pe care le are cu ortografia le-a confirmat și într-o postare în care explică toată tărășenia: „După ce am auzit și am citit totul despre lupta lui Britney pentru a pune capăt tutelei, am zis să fac ceva pentru a ajuta această cauză, apelând la tinerii mei clientului”, a scris Baxter făcând o nouă greșeală de ortografie (a scris, greșit, „client” la genitiv - client's - în loc de pluralul pentru „client”, care se scrie clients - n.r.).

Mostră de tricou imprimat greșit cu #FreeBrittany în loc de #FreeBritney Foto: www.wholesaleclearnce.co.uk

Acum, antreprenorul face apel la fanii lui Britney Spears să-l ajute, date fiind intențiile sale bune: „Am rămas blocat acum cu un stoc care probabil nu va ajunge nicăieri, așa că fac apel la orice fan al mișcării să investească și să cumpere un tricou”.

Încercând să recupereze o parte din banii investiți în această aventură nefericită, Baxter speră acum să mai vândă o parte din tricouri - cu reducere, desigur, de la 12,87 euro la 4,67 euro.

Tricourile, din bumbac, au fost fabricate în Bangladesh, iar Baxter susține că trimite tot ce-i rămâne pe stoc (și de la alte produse) în țările în curs de dezvoltare. El dă asigurări că nu trimite niciodată produsele nevândute la gunoi sau pentru a fi distruse. „Există întotdeauna o modalitate de reciclare”, spune antreprenorul.

De ce activismul nu ar trebui susținut prin articole de îmbrăcăminte specifice

Deși aceasta a fost, fără îndoială, o eroare amuzantă, ea trimite un semnal de alarmă cu privire la utilizarea în masă a hainelor produse special pentru campaniile care susțin anumite cauze, atrage atenția Euronews.

Industria modei este unul dintre principalii poluatori din lume, fiind responsabilă pentru o zecime din totalul emisiilor de carbon. În industria textilă se consumă aproximativ 100 de milioane de tone de petrol în fiecare an.

În medie, un consumator aruncă 60 % dintre hainele noi chiar în același an în care le cumpără. Fără îndoială, hainele asociate cu activismul și cu anumite campanii legate strict de actualitate se vor număra printre articolele aruncate.

„În sectorul caritabil există o glumă - că se produc mai multe tricouri decât acțiuni concrete pentru a sensibiliza opinia publică despre o anumită problemă. Iar mișcarea #FreeBritney nu este diferită”, atrage atenția jurnalista specializată în modă Frankie Leach.

„Exploatarea unei mișcări pentru a face bani, donând doar 20% din profituri cauzei pe care ai ales-o, arată cât de stupid este întregul proces”, a comentat Frankie Leach în legătură cu antreprenorul britanic. „10.000 de tricouri nu fac niciun bine planetei, mai ales că majoritatea tricourilor caritabile ajung la gropile de gunoi imediat ce apare o nouă criză care necesită un nou set de astfel de obiecte de îmbrăcăminte”, spune ea.

Ce soluție a găsit o trupă muzicală

Este o problemă cu care se confruntă și industria muzicală, deoarece produsele comerciale dedicate trupelor se demodează rapid atunci când este anunțat un nou album sau începe un nou turneu.

Trupa „The 1975” din Manchester, care a colaborat anterior cu activista de mediu Greta Thunberg, a găsit o modalitate ingenioasă de a aborda problema deșeurilor legate de promovarea comercială.

Trupa s-a angajat să nu mai facă tricouri noi, deoarece este „nesustenabil”, invitându-i în schimb pe fani să aducă orice tricou vechi cu „The 1975” sau cu orice trupă preferată pentru a fi reimprimat gratuit la concertele lor.

Când vine vorba de cauze caritabile, încurajarea clienților de a dona direct către anumite mișcări este o opțiune mult mai bună decât producerea de noi articole de îmbrăcăminte de la zero, subliniază Frankie Leach.

