Un bărbat cu nume aparent românesc, acuzat de vandalizarea unor sinagogi. El va fi audiat luni în Londra

Data publicării:
Metropolitan Police car, London, UK
Poliția metropolitană, Londra. Foto: Profimedia

Poliția britanică acuză un bărbat în vârstă de 37 de ani de distrugere cu motivație religioasă, după o serie de atacuri asupra unor sinagogi și clădiri evreiești din nord-vestul Londrei, anunță Times of Israel. Site-ul israelian publică și o captură video în care apare bărbatul acuzat de distrugere (poate fi văzut AICI).

Poliția a declarat că l-a acuzat pe Ionuț-Cristian Bold, persoană fără domiciliu stabil, de șase capete de acuzare de distrugere agravată din motive rasiale sau religioase, trei capete de acuzare de distrugere de proprietate și alte infracțiuni, iar luni acesta va compărea în fața Tribunalului Magistratului din Willesden, unde își va prezenta pledoaria.

„Vom trata întotdeauna cu maximă seriozitate acuzațiile de această natură, iar aceste acuzații sunt rezultatul unei anchete efectuate de o echipă de ofițeri locali”, a declarat superintendentul Zubin Writer într-o declarație.

Bold a fost arestat vineri în zona Hendon din nordul Londrei.

Sinagogile și o reședință privată din Golders Green au fost mânjite cu fecale, iar în alte două cazuri s-a aruncat cu urină către o școală și peste o mașină.

Poliția a declarat joi că șapte clădiri evreiești, inclusiv patru sinagogi, au fost ținta unor incidente separate în ultimele săptămâni.

Marea Britanie a înregistrat o creștere a numărului de incidente antisemite în ultimii ani, cu un vârf după masacrul din 7 octombrie 2023 comis de Hamas în Israel și războiul care a urmat în Gaza.

Community Security Trust (CST), o organizație caritabilă evreiască, a înregistrat 1.521 de incidente antisemite în primele șase luni ale anului, în scădere față de recordul de 2.019 incidente înregistrat în prima jumătate a anului 2024.

Totuși, numărul din acest an a fost al doilea cel mai mare înregistrat vreodată, potrivit organizației caritabile, care monitorizează antisemitismul în Marea Britanie din 1984, scrie sursa citată.

 

 

 

 

 

