Un bărbat cu un Kalaşnikov a fost arestat în Gara Midi din Bruxelles

Un bărbat a fost arestat joi la Bruxelles, la coborârea dintr-un tren, fiind găsit în posesia unei arme de război de tip Kalaşnikov pe care o transporta într-o geantă, a aflat AFP de la o sursă apropiată anchetei. Arestarea a avut loc în jurul orei locale 9:30 la Gara Midi, marea gară internaţională a capitalei belgiene, a precizat sursa respectivă, relatează News.ro.

Potrivit cotidianului belgian „La Dernière Heure”, suspectul cobora dintr-un tren care venise din Franţa, informaţie pe care AFP nu a putut-o confirma imediat.

Parchetul din Bruxelles a refuzat să facă orice comentariu.

Ministrul belgian de interne, Bernard Quintin, a salutat această arestare, fără a menţiona arma descoperită sau profilul suspectului. „Vă pot confirma că a avut loc o arestare în această dimineaţă. Acest lucru demonstrează că intensificarea patrulelor în gări, cu ajutorul militarilor noştri, este necesară şi trebuie continuată, ba chiar extinsă”, a declarat Bernard Quintin într-un comunicat transmis presei.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, arma ascunsă de suspect a fost descoperită în urma unui control vamal. Suspectul a fost reţinut de poliţia feroviară, chemată în sprijin.

Arestarea are loc pe fondul îngrijorării autorităţilor cu privire la amploarea violenţelor armate legate de traficul de droguri din Bruxelles.

La sfârşitul lunii august, capitala belgiană a cunoscut un nou val de împuşcături – adesea legate de rivalităţi între bande criminale –, una dintre acestea având ca ţintă o secţie de poliţie de cartier, care a fost mitraliată cu o armă de tip Kalaşnikov de doi indivizi cu cagule.

Editor : Liviu Cojan