Un bărbat din Anchorage a primit, în timpul summitului din Alaska, o motocicletă nouă cadou de la Vladimir Putin

Data publicării:
Un bărbat din Alaska a primit o motocicletă nouă, cadou de la Putin în timpul summitului cu Trump
Foto: X/@volkova_ma57183

Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea preşedintelui rus Vladimir Putin, în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump, care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în acest oraş din Alaska, potrivit televiziunii de stat ruse, informează luni Reuters.

Un angajat al ambasadei Rusiei în SUA i-a înmânat bărbatului, pe nume Mark Warren, cheile noii sale motociclete Ural în parcarea hotelului din Anchorage unde era cazată delegaţia rusă.

„Trebuie să precizez că acesta este un cadou personal din partea preşedintelui Federaţiei Ruse", i-a spus lui Warren angajatul ambasadei, Andrei Ledenev.

Cu păr alb şi cu ochelari, Warren, pe care Reuters nu a reuşit să-l contacteze pentru comentarii, a fost văzut urcând pe noua sa motocicletă, cu Ledenev în spatele lui şi un alt bărbat în ataş, pentru o tură.

„Ca de la cer la pământ! Îmi place bătrâna mea (motocicletă), însă aceasta este în mod clar mult mai bună", a declarat Warren. „Sunt fără cuvinte, este uimitor. Mulţumesc foarte mult", a adăugat el.

Cadoul neaşteptat al liderului rus a survenit după ce jurnalişti de la televiziunea de stat rusă Pervîi Kanal l-au întâlnit din întâmplare pe Warren pe o stradă din Anchorage înainte de summit.

Jurnaliştii s-au oprit pentru a admira motocicleta lui Warren, care a fost fabricată de Ural, prima uzină a căreia a fost fondată în 1941 în Rusia sovietică.

Warren i-a spus reporterului, Valentin Bogdanov, că se chinuie să obţină piese de schimb pentru motocicleta sa, inclusiv un demaror nou, pentru că uzina care le produce este „localizată în Ucraina".

„Deci pentru tine, dacă ei vor soluţiona conflictul aici în Alaska, adică Putin şi Trump, va fi bine?", l-a întrebat Bogdanov pe Warren.

„Da, va fi bine", a răspuns locuitorul din Alaska.

Compania Ural, care îşi are sediul în statul Washington, a precizat că toate motocicletele sale sunt asamblate în Kazahstan. Compania şi-a retras toată producţia din Rusia după declanşarea războiului împotriva Ucrainei

La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
Digi Sport
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
