Un bărbat din Austria e acuzat că a otrăvit cutii cu alimente pentru bebeluși, în încercarea de a șantaja compania producătoare

Poliția austriacă a anunțat sâmbătă că a arestat un suspect în vârstă de 39 de ani, după ce otravă de șobolani a fost plasată în borcane cu alimente pentru bebeluși, în ceea ce producătorul german a numit o tentativă de extorcare, relatează Reuters.



Cinci borcane cu același tip de alimente pentru bebeluși, fabricate de marca germană HiPP, care au fost „manipulate” cu otravă de șobolani au fost recuperate în siguranță luna trecută în Austria, Cehia și Slovacia înainte de a fi consumate, a declarat poliția germană la momentul respectiv. Un al șaselea borcan despre care se crede că s-ar afla în Austria nu a fost încă găsit.

„Astăzi am reușit să arestăm un suspect, un bărbat în vârstă de 39 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din landul Burgenland, unde a fost găsit un borcan otrăvit. El a refuzat să ofere mai multe detalii, deoarece acest lucru ar putea pune în pericol ancheta.

Sâmbătă, ziarul tabloid Kronen Zeitung a declarat că bărbatul a fost arestat în landul Salzburg, care se învecinează cu Germania.

Deși HiPP nu a oferit detalii cu privire la natura extorcării, ziarul austriac Die Presse a relatat la scurt timp după ce cazul a ieșit la iveală că un e-mail a fost trimis către companiw în martie, în care se cereau 2 milioane de euro în termen de șase zile, dar compania nu a văzut mesajul decât la două săptămâni după termenul limită.

HiPP a declarat la scurt timp după aceea că e-mailul a fost trimis la o adresă de grup care nu este verificată des.

