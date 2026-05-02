Live TV

Un bărbat din Austria e acuzat că a otrăvit cutii cu alimente pentru bebeluși, în încercarea de a șantaja compania producătoare

Data publicării:
glass chalice tumbler
Foto: Profimedia

Poliția austriacă a anunțat sâmbătă că a arestat un suspect în vârstă de 39 de ani, după ce otravă de șobolani a fost plasată în borcane cu alimente pentru bebeluși, în ceea ce producătorul german a numit o tentativă de extorcare, relatează Reuters.

Cinci borcane cu același tip de alimente pentru bebeluși, fabricate de marca germană HiPP, care au fost „manipulate” cu otravă de șobolani au fost recuperate în siguranță luna trecută în Austria, Cehia și Slovacia înainte de a fi consumate, a declarat poliția germană la momentul respectiv. Un al șaselea borcan despre care se crede că s-ar afla în Austria nu a fost încă găsit.

„Astăzi am reușit să arestăm un suspect, un bărbat în vârstă de 39 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din landul Burgenland, unde a fost găsit un borcan otrăvit. El a refuzat să ofere mai multe detalii, deoarece acest lucru ar putea pune în pericol ancheta.

Sâmbătă, ziarul tabloid Kronen Zeitung a declarat că bărbatul a fost arestat în landul Salzburg, care se învecinează cu Germania.

Deși HiPP nu a oferit detalii cu privire la natura extorcării, ziarul austriac Die Presse a relatat la scurt timp după ce cazul a ieșit la iveală că un e-mail a fost trimis către companiw în martie, în care se cereau 2 milioane de euro în termen de șase zile, dar compania nu a văzut mesajul decât la două săptămâni după termenul limită.

HiPP a declarat la scurt timp după aceea că e-mailul a fost trimis la o adresă de grup care nu este verificată des.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
sorin grindeanu psd
2
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
barbat cu catuse la maini
3
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
4
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
5
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
Digi Sport
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politie, ungaria, budapesta
Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost găsiți de autoritățile din Ungaria
troleu supermarket salzburg austria profimedia-1093056883
Incident grav în Austria: Un mort şi mai mulţi răniţi după ce un troleibuz a intrat într-un supermarket din Salzburg
photo-collage.png - 2026-04-16T171335.486
Tragedie în fotbal: Alex Manninger, fost portar la Arsenal și Juventus, mort la 48 de ani, după ce mașina sa a fost lovită de tren
The police uniform with the eagle patch represents the modern uniform of the Austrian police. Austria, Vienna, October 26, 2025
Poliția din Viena a reținut o bandă de escroci formată aproape în totalitate din români
avion boeing stratotanker profimedia
Austria a refuzat toate cererile SUA de survol militar, de la începutul războiului din Iran
Recomandările redacţiei
Ministrul fondurilor europene.
Pîslaru răspunde acuzațiilor PSD privind banii din PNRR cu un atac...
simion
George Simion intervine în scandalul SAFE și acuză Coaliția PSD-PNL...
Două convoaie cu blindate franceze au intrat în România, pe la Nădlac
Sute de echipamente militare vor traversa teritoriul României. MApN...
donald tusk sustine o alocutiune
Polonia lansează un apel către țările NATO, după decizia lui Trump...
Ultimele știri
SUA mai fac un pas către interzicerea dreptului la avort. Decizia luată de o instanță de peste Ocean
Câți bani va scoate din buzunar un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. Bărbatul a primit două sancțiuni
MApN: Dacă programul SAFE este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Filmare rară cu prințesa Charlotte, la împlinirea a 11 ani. Frumoasele imagini publicate de William și Kate...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitura într-un mare oraș al României. Investiție...
Adevărul
Semănătoarea își reia activitatea după 10 ani de suspendare, dar nu va mai produce combine
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Până unde poate merge răzbunarea unei femei înşelate: şi-a drogat soţul şi l-a castrat cu un cuţit după ce a...
Newsweek
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte