Un bărbat înarmat a fost arestat în apropierea terenului de golf al lui Donald Trump chiar înaintea vizitei președintelui american

Un bărbat înarmat a fost arestat în apropierea terenului de golf deținut de președintele american Donald Trump în zona Los Angeles, cu puțin timp înainte ca acesta să ajungă acolo pentru un eveniment de strângere de fonduri al Partidului Republican, au anunțat autoritățile din California. Suspectul, identificat drept Jeanine John Taele, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut duminică după-amiază la Trump National Golf Club Los Angeles, unde anchetatorii spun că a fost găsit cu o armă de foc și muniție interzisă, scrie BBC.

Potrivit Departamentului Șerifului din Los Angeles, citat de BBC, bărbatul a fost observat „mergând pe terenul de golf, făcând fotografii și înregistrări video și părând că monitorizează activitățile de planificare a securității”.

Autoritățile au precizat că arestarea a avut loc după ce agenți federali în civil au semnalat poliției locale prezența unei persoane suspecte în zona terenului de golf.

Suspectul avea armă și muniție interzisă

În momentul verificării, polițiștii au descoperit că Taele era căutat și într-un dosar privind un jaf investigat de poliția din El Segundo, localitate aflată la aproximativ 25 de kilometri de Rancho Palos Verdes.

Asupra sa a fost găsit un încărcător cu 16 cartușe, inclusiv muniție de tip „hollow point”, iar în autoturismul său parcat în apropierea terenului de golf anchetatorii au descoperit un pistol încărcat și alte cartușe.

Bărbatul este cercetat pentru port ilegal de armă și deținerea de muniție de tip interzis.

Muniția „hollow point” este concepută să se deformeze la impact, provocând răni mai grave. California are unele dintre cele mai stricte legislații privind armele de foc din Statele Unite și interzice încărcătoarele cu o capacitate mai mare de 10 cartușe.

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Percheziții la domiciliul suspectului

După arestare, locuința bărbatului din Downey, o suburbie a Los Angelesului, a fost percheziționată de agenți ai FBI și ai unității de investigații criminale majore a poliției din Los Angeles.

Anchetatorii au justificat percheziția prin „potențialele implicații asupra securității” generate de incident.

În locuință, autoritățile au găsit o armă de tip AR modificată ilegal, un pistol calibru .45, veste antiglonț, încărcătoare de mare capacitate, numeroase cartușe pentru arme de diferite calibre, precum și mai multe caiete care conțineau „declarații îngrijorătoare”.

Ancheta este în desfășurare, cu sprijinul Serviciului Secret al SUA, iar autoritățile au transmis că nu exclud formularea unor noi acuzații.

Până în prezent, anchetatorii nu au identificat „o amenințare credibilă” la adresa comunității și nu au precizat că suspectul ar fi urmărit să îl rănească pe Donald Trump.

Vizită rarisimă a lui Trump în California

Arestarea a avut loc în contextul unei vizite a președintelui american în California, stat unde acesta a fost prezent foarte rar. Donald Trump urma să participe la un dineu de strângere de fonduri pentru Partidul Republican organizat la terenul său de golf.

Potrivit Casei Albe, Trump urma să susțină și un discurs în care să îl critice pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, considerat un posibil candidat democrat la alegerile prezidențiale din 2028.

Vizita are loc într-o perioadă în care activitatea politică se intensifică înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie, când americanii vor decide componența Congresului.

Reamintim că Donald Trump a trecut prin mai multe tentative de asasinat în ultimii ani, iar echipa sa de securitate a anunțat după cel mai recent incident că va reevalua procedurile de protecție ale președintelui.

Editor : M.C