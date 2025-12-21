Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane într-un atac lângă Johannesburg

Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat, duminică, poliţia locală.

Motivul atacului de la Bekkersdal, la 40 km sud-vest de Johannesburg, nu era clar, a declarat poliţia pentru Agence France-Presse, potrivit News.ro.

„Unele victime au fost împuşcate la întâmplare pe stradă de către persoane necunoscute înarmate”, se arată într-o declaraţie a poliţiei.

„Zece persoane au murit. Nu avem informaţii detaliate despre identitatea lor”, a declarat Brig Brenda Muridili, purtătorul de cuvânt al poliţiei din provincia Gauteng.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Împuşcăturile au avut loc în apropierea unui bar informal din Bekkersdal, o zonă săracă situată în apropierea unor importante mine de aur din Africa de Sud.

Răniţii au fost transportaţi la spital, a declarat poliţia.

Pe 6 decembrie, oameni înarmaţi au atacat o pensiune din apropierea capitalei Pretoria, ucigând 12 persoane, printre care şi un copil de trei ani. Poliţia a declarat că împuşcăturile au avut loc într-un loc unde se vindea ilegal alcool.

Africa de Sud, cu o populaţie de 63 de milioane de locuitori, are o rată ridicată a criminalităţii, inclusiv una dintre cele mai ridicate rate ale omuciderilor din lume.

Editor : A.C.