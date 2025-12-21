Live TV

Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane într-un atac lângă Johannesburg

atac armat johannesburg
Foto: X

Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat, duminică, poliţia locală. 

Motivul atacului de la Bekkersdal, la 40 km sud-vest de Johannesburg, nu era clar, a declarat poliţia pentru Agence France-Presse, potrivit News.ro. 

„Unele victime au fost împuşcate la întâmplare pe stradă de către persoane necunoscute înarmate”, se arată într-o declaraţie a poliţiei. 

„Zece persoane au murit. Nu avem informaţii detaliate despre identitatea lor”, a declarat Brig Brenda Muridili, purtătorul de cuvânt al poliţiei din provincia Gauteng. 

Împuşcăturile au avut loc în apropierea unui bar informal din Bekkersdal, o zonă săracă situată în apropierea unor importante mine de aur din Africa de Sud. 

Răniţii au fost transportaţi la spital, a declarat poliţia. 

Pe 6 decembrie, oameni înarmaţi au atacat o pensiune din apropierea capitalei Pretoria, ucigând 12 persoane, printre care şi un copil de trei ani. Poliţia a declarat că împuşcăturile au avut loc într-un loc unde se vindea ilegal alcool. 

Africa de Sud, cu o populaţie de 63 de milioane de locuitori, are o rată ridicată a criminalităţii, inclusiv una dintre cele mai ridicate rate ale omuciderilor din lume.

