Un irlandez în vârstă de 48 de ani a fost pus sub acuzare în Statele Unite după ce ar fi distrus un avion militar american C-130 Hercules, evaluat la aproximativ 60 de milioane de dolari, pe aeroportul Shannon din Irlanda.

Potrivit procurorilor americani, bărbatul a pătruns în zona securizată a aeroportului și a provocat avarii atât de grave aeronavei, încât aceasta nu va mai putea zbura. Atacul, comis în aprilie 2026, ar fi fost pregătit timp de mai multe luni, relatează The Guardian

Daithi O'Corrain, un cetățean irlandez în vârstă de 48 de ani, este acuzat de autoritățile americane că a distrus un avion militar C-130 Hercules aparținând Gărzii Naționale Aeriene a Statelor Unite, în timp ce aeronava se afla pe aeroportul Shannon, din vestul Irlandei.

Actul de acuzare, făcut public marți, 17 noiembrie, de procurorii federali din Manhattan, arată că incidentul s-a produs pe 11 aprilie 2026, când avionul american efectua o escală în drum spre o misiune militară într-o altă țară.

Potrivit The Guardian, bărbatul ar fi pătruns în perimetrul aeroportului înarmat cu un topor și alte instrumente, după ce a studiat în detaliu configurația aeronavei și sistemele sale esențiale.

A distrus instrumentele de bord și a sabotat sistemele avionului

Conform procurorilor americani, O'Corrain a trecut de perimetrul de securitate al aeroportului în jurul orei 04:40 și a ajuns la avionul C-130, care era parcat pe o cale de rulare.

Pentru a intra în aeronavă, bărbatul ar fi distrus mecanismul de închidere al unei uși din partea din spate.

Odată ajuns în interior, acesta ar fi început să deterioreze componente importante ale avionului.

Anchetatorii susțin că suspectul a tăiat conducte hidraulice, a distrus instrumentele de bord din cabina piloților și a introdus bile metalice în rezervoarele de combustibil.

De asemenea, ar fi folosit rășină epoxidică și bile metalice pentru a bloca mecanismele de deschidere și închidere ale ușilor.

Potrivit documentelor judiciare, bărbatul s-ar fi baricadat în interiorul avionului, folosind curele, suporturi metalice și șuruburi pentru a împiedica accesul din exterior.

Procurorii afirmă că atacul a provocat avarii ireparabile aeronavei, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari.

Avionul a devenit inutilizabil și nu va mai putea efectua zboruri.

Atacul ar fi fost pregătit timp de mai multe luni

Anchetatorii americani susțin că incidentul nu a fost un act spontan de vandalism, ci rezultatul unei operațiuni pregătite cu atenție.

Potrivit acuzațiilor, O'Corrain ar fi studiat timp de luni întregi construcția avionului C-130 Hercules, un aparat militar cu patru motoare turbopropulsoare, utilizat în principal pentru transportul personalului și echipamentelor.

Bărbatul ar fi căutat pe internet informații despre structura aeronavei, componentele sale și punctele de acces în aeroport.

De asemenea, s-ar fi abonat la o aplicație care permite urmărirea în timp real a zborurilor și ar fi comandat capsule cu galiu, un metal care poate deteriora aluminiul.

Anchetatorii susțin că suspectul a încercat inclusiv să contacteze o persoană implicată anterior într-o pătrundere neautorizată pe aeroportul Shannon.

„Nu a fost un act spontan de vandalism”, a declarat James Barnacle, șeful biroului FBI din New York.

Protest împotriva războaielor din Iran și Gaza

Daithi O'Corrain a fost arestat imediat după incident de poliția irlandeză, Garda Síochána, și a fost acuzat în Irlanda de distrugere de bunuri și pătrundere ilegală într-o zonă restricționată.

Susținătorii săi îl descriu drept un activist independent pentru pace.

Potrivit unei campanii online de strângere de fonduri, organizată de persoane care afirmă că îi sunt prieteni, bărbatul ar fi atacat avionul pentru a protesta împotriva războiului Statelor Unite cu Iranul și a sprijinului american pentru operațiunile militare ale Israelului în Gaza.

Această motivație este prezentată de susținătorii săi și nu reprezintă o concluzie confirmată independent de autoritățile judiciare.

Aeroportul Shannon este un important punct de tranzit transatlantic pentru militarii și echipamentele armatei americane.

Prezența avioanelor militare americane pe aeroportul irlandez a generat de-a lungul timpului proteste ale activiștilor împotriva războiului.

Riscă până la 10 ani de închisoare în Statele Unite

În urma investigației, procurorii federali americani au formulat împotriva lui O'Corrain acuzația de distrugere a proprietății guvernului Statelor Unite.

Jamie McDonald, procuror federal din Manhattan, a declarat că punerea sub acuzare transmite un mesaj ferm potrivit căruia atacurile asupra echipamentelor militare americane și, implicit, asupra securității naționale nu vor fi tolerate.

Bărbatul nu se află în custodia autorităților americane, iar o dată pentru prezentarea sa în fața unui judecător din Statele Unite nu a fost stabilită.

Dacă va fi găsit vinovat, O'Corrain riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Editor : Sebastian Eduard