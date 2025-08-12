Un bărbat s-a agățat de un tren de mare viteză în Austria, după ce a coborât pe peron să fumeze o țigară. Ce s-a întâmplat după

Un bărbat a supraviețuit după ce s-a agățat de un tren de mare viteză din Austria, a anunțat compania feroviară de stat, citată de The Guardian. Trenul a plecat din gară după ce bărbatul coborâse pe peron ca să fumeze o țigară.

Bărbatul s-a agățat de exteriorul trenului la stația Sankt Poelten, la vest de Viena, sâmbătă seară, a precizat purtătorul de cuvânt al căilor ferate austriece, Herbert Hofer, și, ulterior, a fost ridicat la bord după ce trenul a efectuat o oprire de urgență.

„Este iresponsabil, astfel de acțiuni se termină de obicei cu moartea cuiva. Și nu te pui doar pe tine în pericol. Dacă ajungi sub tren, vin echipe de salvatori, poliție, pompieri,” a spus Hofer.

Trenul Railjet circula de la Zurich, Elveția, către capitala austriacă și a plecat la Sankt Poelten la timp, dar a ajuns la Viena cu o întârziere de șapte minute, a precizat Hofer.

Trenurile Railjet pot atinge o viteză de până la 230 km/h, însă nu se știe cu ce viteză se deplasa trenul în timp ce bărbatul se afla agățat de el.

Potrivit unui pasager aflat la bord, bărbatul ar fi sărit în spațiul dintre două vagoane după ce trenul a plecat din stație. Bărbatul a început să bată în geamuri pentru a atrage atenția, iar conductorul trenului a activat frâna de urgență.

Bărbatul, un algerian în vârstă de 24 de ani, a fost luat de poliție după ce trenul a ajuns în gara Meidling din Viena, a informat Heute.

