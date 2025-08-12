Live TV

Un bărbat s-a agățat de un tren de mare viteză în Austria, după ce a coborât pe peron să fumeze o țigară. Ce s-a întâmplat după

Data publicării:
tren de mare viteza austria
Un bărbat s-a agățat de un tren de mare viteză în Austria, după ce a coborât pe peron să fumeze o țigară. Foto: Profimedia

Un bărbat a supraviețuit după ce s-a agățat de un tren de mare viteză din Austria, a anunțat compania feroviară de stat, citată de The Guardian. Trenul a plecat din gară după ce bărbatul coborâse pe peron ca să fumeze o țigară.

Bărbatul s-a agățat de exteriorul trenului la stația Sankt Poelten, la vest de Viena, sâmbătă seară, a precizat purtătorul de cuvânt al căilor ferate austriece, Herbert Hofer, și, ulterior, a fost ridicat la bord după ce trenul a efectuat o oprire de urgență.

„Este iresponsabil, astfel de acțiuni se termină de obicei cu moartea cuiva. Și nu te pui doar pe tine în pericol. Dacă ajungi sub tren, vin echipe de salvatori, poliție, pompieri,” a spus Hofer.

Trenul Railjet circula de la Zurich, Elveția, către capitala austriacă și a plecat la Sankt Poelten la timp, dar a ajuns la Viena cu o întârziere de șapte minute, a precizat Hofer.

Trenurile Railjet pot atinge o viteză de până la 230 km/h, însă nu se știe cu ce viteză se deplasa trenul în timp ce bărbatul se afla agățat de el.

Potrivit unui pasager aflat la bord, bărbatul ar fi sărit în spațiul dintre două vagoane după ce trenul a plecat din stație. Bărbatul a început să bată în geamuri pentru a atrage atenția, iar conductorul trenului a activat frâna de urgență.

Bărbatul, un algerian în vârstă de 24 de ani, a fost luat de poliție după ce trenul a ajuns în gara Meidling din Viena, a informat Heute.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
Digi Sport
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ceausescu si nixon 1969
Miturile „raiului” comunist (4): „Ceaușescu a fost un lider bun”...
Serghei Kirienko și Vladimir Putin
„Soldatul lui Putin”: Cine este tehnocratul din umbră care transformă...
Balastiera
Ministra Mediului critică Apele Române pentru neimplementarea...
case distruse în Haga după o explozie provocată intenționat
O mică țară din Europa a ajuns să fie zguduită de explozii în fiecare...
Ultimele știri
Reorganizarea școlilor: Care este procedura pentru comasarea unităților de învățământ în anul educațional 2025-2026
Donald Trump l-a numit pe economistul conservator E.J. Antoni la șefia Biroului de Statistică a ocupării forței de muncă
Ungaria critică poziția UE privind summitul Putin-Trump. Ministrul de externe s-a consultat cu Moscova pe tema războiului din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Thomas Oberreiter
Scandal sexual la Viena, avându-l în centru pe ambasadorul Austriei la Uniunea Europeană. Thomas Oberreiter și-a dat demisia
Extremsportler Felix BAUMGARTNER toedlich verunglueckt
Spectacol aerian privat în onoarea celebrului sportiv Felix Baumgartner, înainte ca acesta să fie înmormântat în Austria
Austrian Parliament building in Vienna, capital of Austria on 3 May 2024
Scandal diplomatic uriaș în Austria: un ambasador de top și-a dat demisia pentru că administra un blog sadomasochist
Ministrul austriac de Externe, Beate Meinl-Reisinger. Foto: Profimedia
Trump i-a servit Crimeea și estul Ucrainei „pe tavă” lui Putin, afirmă ministrul de Externe al Austriei
Themenfoto: Felix Baumgartner, Extremsportler, Tod, Todesfall, Verunglueckt, Verstorben, Abgestuerzt, 18.07.2025
Familia, prietenii și fanii lui Felix Baumgartner își iau adio de la celebrul sportiv mort într-un accident cu parapanta
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Fanatik.ro
Primul român condamnat pentru terorism a solicitat statului să-i plătească peste un miliard de lire sterline...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”...
Adevărul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la...
Newsweek
Șocul vieții pentru un pensionar. La o pensie de 598 lei i-au oprit 60 lei CASS. Sunt 400.000 cazuri
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”