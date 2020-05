„N-am văzut niciodată așa ceva”, a declarat Renato Foresto, unul dintre autorii raportului publicat în The New England Journal of Medicine. Medicii au ajuns la concluzia că cei trei rinichi erau în bună stare și funcționau fără anomalii.

Astfel, pacientul va putea continua să trăiască cu trei rinichi. Cel de-al treilea rinichi este mai mic, dar nu dă niciun fel de simptome și nu va necesita o intervenție chirurghicală pentru a fi extirpat.

Redactor: Luana Păvălucă