Un bătrân din Spania a construit o bancă pentru soția lui care suferă de artrită, după ce autoritățile nu l-au ajutat

Un bărbat de 82 de ani din orașul spaniol A Estrada a decis să construiască o bancă pe care să se odihnească în timpul plimbărilor lor zilnice soția lui în vârstă de 79 de ani, care suferă de artrită, informează The Guardian.

Manuel Souto a încercat anterior, fără succes, să convingă consiliul local să instaleze bănci pe ruta pe care el și soția lui își făceau plimbările zilnice. María Souto, în vârstă de 79 de ani, suferă de artrită și merge în baston, iar pentru ea plimbările se dovedeau tot mai istovitoare.

După ce a apelat la autorități căutând ajutor și a fost respins, Manuel a decis să acționeze pe cont propriu.

Bărbatul, un fost operator de strung, s-a aprovizionat cu materia primă de la un magazin și a construit banca acasă. "Mi-a luat 30 de minute să construiesc banca. Am luat lemnul de la magazin, dar aveam fierăstrău acasă, pentru că mi-am păstrat atelierul. A fost nevoie doar să tai lemnele și să le prind în cuie, am terminat imediat", a declarat Manuel Souto.

Manuel recunoaște că banca ar putea fi mai bine finisată și lăcuită, dar spune că este destul de solidă și își îndeplinește scopul. Proprietarul unui magazin local i-a dat voie lui Souto să așeze banca în fața magazinului său, iar aceasta a a fost instalată într-o noapte, săptămâna trecută, ca să fie o surpriză pentru Maria.

"Când a văzut-o, a fost încântată", a declarat Manuel Souto pentru publicația online Nius.

Banca a devenit populară printre oamenii din A Estrada, însă Manuel a insistat ca ea să fie folosită doar de cei care au nevoie. El a inscripționat pe bancă un mesaj: "Respeten. Para Mallores" (Fiți respectuoși. Pentru bătrâni).

Au existat oameni care au spus că "mallores" se scrie corect "mayores", dar Manuel Souto nu este deranjat de greșeală. "Nu am fost la școală", a declarat el pentru Nius. "Am început să muncesc când eram copil și am muncit toată viața. La fel ca soția mea. A muncit toată viața".

Souto glumește că efortul său ar putea avea consecințe legale. "Dacă mă duc la închisoare, cineva va trebui să-mi aducă tutun". Cu toate astea, până acum au existat doar reacții pozitive și o cerere ciudată: să mai construiască o bancă. "Câțiva vecini mi-au cerut să mai construiesc o bancă, dar am refuzat. Am făcut doar una și este pentru soția mea".

Editor : V.M.