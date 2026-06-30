Un bloc de locuințe cu cinci etaje s-a prăbușit la Atena

Un bloc de locuințe cu cinci etaje din cartierul Petralona, situat în centrul Atenei, s-a prăbușit marți în timpul lucrărilor de demolare a unei clădiri învecinate, însă toți locatarii au reușit să-și părăsească locuințele la timp și nu s-au înregistrat victime, scrie Kathimerini.

Imaginile difuzate de postul public de televiziune ERT arătau o grămadă de moloz în locul unde se afla odată clădirea cu șapte apartamente de pe strada Alkminis nr. 22.

Prăbușirea a avut loc în timp ce se desfășurau lucrări pe un teren adiacent pentru demolarea unei clădiri cu două etaje, în vederea ridicării unei noi construcții cu cinci etaje. Prăbușirea a fost treptată, permițând celor trei persoane aflate în interior să scape la timp. O a patra persoană, inițial declarată dispărută, a fost găsită ulterior în altă parte.

La fața locului au fost trimiși inițial câini de căutare pentru a cerceta ruinele în căutarea unor semne de viață, fiind mobilizați în total 30 de pompieri și opt autospeciale de pompieri, precum și trei ambulanțe.

Toți locatarii sunt în siguranță și au fost identificați, a confirmat un ofițer superior al pompierilor.

Generalul-maior Vikentios Marinakis a declarat că echipajele de pompieri au stabilit că toți locatarii și muncitorii au fost evacuați în urma prăbușirii de pe strada Alkminis nr. 22, unde clădirea s-a prăbușit în timpul lucrărilor de demolare și construcție efectuate pe o proprietate învecinată.

Potrivit viceprimarului Atenei, Panagiotis-Paris Charlaftis, prăbușirea s-a produs din cauza unei erori survenite în timpul lucrărilor de excavare din subsolul șantierului vecin.

„Clădirea s-a prăbușit în timpul excavării; probabil s-a comis o greșeală”, a spus el.

Blocul de apartamente cu patru etaje, construit în anii 1970, cuprindea mai multe apartamente ocupate de mai multe familii. Locatarii au declarat că au auzit un zgomot puternic „ca un cutremur” înainte de a se evacua, după ce au fost avertizați cu privire la pericol.

A fost mobilizată o operațiune de urgență de amploare, incluzând pompieri, unități EMAK de intervenție în caz de dezastre și câini de căutare și salvare.

Cinci persoane – printre care antreprenorul, inginerul civil, proprietarul imobilului și doi muncitori – au fost reținute și ulterior arestate pentru posibile încălcări ale autorizațiilor și normelor de siguranță.

Primăria Atenei asigură cazare temporară pentru locuitorii evacuați.

Editor : M.C