Un britanic a fost inculpat pentru că ar fi dat informații serviciilor secrete militare ruse

Un cetăţean britanic de 31 de ani, suspectat că a contactat un agent al serviciilor de informaţii militare ruse, a fost pus sub acuzare în temeiul legii privind securitatea naţională a Regatului Unit, a anunţat miercuri o sursă judiciară.

Joshua Cammidge, 31 de ani, originar din Swindon, în centrul Angliei, se confruntă cu două capete de acuzare: sprijinirea unui serviciu de informaţii străin şi intenţia de a comite sau de a se angaja în pregătiri de sabotaj, a precizat Parchetul generală britanic.

El este suspectat că a comunicat cu „un individ despre care se crede că are legături cu GRU Volunteer Corps, un grup controlat de agenţia rusă de informaţii militare", şi că a primit instrucţiuni de la acesta, relatează AFP, citată de Agerpres.

Joshua Cammidge urmează să se prezinte joi dimineaţă în faţa unui tribunal din Westminster, în centrul Londrei.

Punerea sa sub acuzare vine în urma unei anchete desfăşurate de poliţia antiteroristă, ministrul britanic al securităţii, Dan Jarvis, declarând într-un comunicat că forţele de ordine au „luat măsuri în faţa unei ameninţări potenţiale".

„Deşi nu este oportun să comentăm mai mult detaliile acestui caz, ştiu că oamenii vor fi îngrijoraţi de incidentele recente din întreaga Europă, menite să semene frică, să creeze perturbări şi să submineze sprijinul acordat Ucrainei", a adăugat Jarvis, dând asigurări că instigatorii acestora „vor eşua".

Ministrul a declarat că Regatul Unit va continua să „ia toate măsurile necesare pentru a se apăra împotriva întregii game de ameninţări cu care ne confruntăm din partea Rusiei".

„Oricine încearcă să ne compromită securitatea va suporta întreaga rigoare a legii", a avertizat el.

Editor : M.B.