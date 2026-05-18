Un cangur a dat peste cap traficul feroviar în Belgia. Poliția a cerut ajutorul unui veterinar: „Am mai avut și o alpaca”

Un cangur a blocat temporar traficul pe o linie feroviară din Belgia, după ce a fost văzut luni în apropierea șinelor de cale ferată. Poliția a încercat fără succes să captureze animalul, iar autoritățile au chemat în cele din urmă un medic veterinar, informează AFP și Agerpres.

Un cangur „a fost semnalat în jurul orei 09:00”, ora locală, a declarat pentru AFP Frédéric Sacré, purtătorul de cuvânt al Infrabel, administratorul rețelei feroviare belgiene.

„Un cangur și-a făcut apariția de-a lungul șinelor de cale ferată”, lângă Zingem, în Flandra, a afirmat el, precizând că nu deține „detalii despre proveniența animalului”.

Traficul pe o linie secundară a fost întrerupt timp de o oră.

„Poliția a încercat fără succes să prindă animalul și, prin urmare, a apelat la un medic veterinar”, a precizat purtătorul de cuvânt. „Medicul veterinar s-a dovedit mai abil”, a declarat el.

„Este genul de apariție ceva mai neobișnuită”, a estimat reprezentantul Infrabel, precizând că este mai obișnuit cu perturbările provocate de vaci sau de oi.

„Am mai avut o alpaca, în urmă cu câțiva ani, ne ducem aminte de asta”, a spus el.

