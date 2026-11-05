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Un căpitan rus şi un membru azer al echipajului unui cargobot, condamnaţi în Finlanda după ce au sabotat cabluri în Marea Baltică

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Foto: Profimedia
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Un tribunal finlandez i-a condamnat joi la închisoare pe căpitanul unei nave şi pe un membru al echipajului său, pentru sabotarea, la 31 decembrie 2025, a două cabluri submarine din Marea Baltică care leagă Finlanda de Estonia, informează AFP.

Căpitanul navei „Fitburg”, un cetăţean rus, a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare, iar şeful de echipaj, un cetăţean al Azerbaidjanului, la doi ani şi zece luni.

Aceştia erau judecaţi încă din 8 septembrie pentru „distrugere agravată” şi „împiedicarea agravată a telecomunicaţiilor”, fiind bănuiţi că au lăsat ancora navei să se târască pe fundul mării pe o distanţă de cel puţin 130 de kilometri în Golful Finlandei, avariind două cabluri şi încercând să avarieze alte opt.

Un reprezentant al Ambasadei Rusiei a fost prezent la tribunalul din Helsinki pentru a urmări procesul, potrivit presei finlandeze, notează AFP, citată de News.ro.

În drum spre Israel din Rusia, cargoul lor, înmatriculat în Saint Vincent şi Grenadine, a fost reţinut pe 31 decembrie 2025 de paza de coastă.

În 2025, trei membri ai echipajului petrolierului „Eagle S”, care arbora pavilionul Insulelor Cook, au fost judecaţi pentru fapte similare după ce au avariat cinci cabluri submarine în Golful Finlandei, la 25 decembrie 2024.

Iniţial, Tribunalul districtual din Helsinki a respins dosarul, considerând că soluţionarea cazului revine statului sub pavilionul căruia navighează nava sau ţărilor de origine ale acuzaţilor. Procurorii finlandezi au făcut apel împotriva acestei decizii, susţinând că Finlanda are competenţa necesară având în vedere consecinţele incidentului pentru ţară.

Tensiunile din Marea Baltică s-au intensificat de la invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022. Numeroşi experţi şi lideri politici consideră aceste incidente ca fiind posibile acţiuni hibride ale Rusiei.

Editor : Liviu Cojan

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