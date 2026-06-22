Un cargou a luat foc în Marea Neagră după ce a fost atacat de o dronă rusească, provocând cel puţin un mort, a anunţat luni viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba. Marina ucraineană raportat, la rândul ei, „mai multe pierderi”.

„Un atac cu dronă a provocat incendiul unei nave sub pavilion panamez. Un membru al echipajului a fost ucis: era vorba despre un bucătar în vârstă de 58 de ani, de naţionalitate egipteană”, a scris Kuleba pe Telegram, adăugând că opt marinari au fost salvaţi.

Potrivit Reuters, este vorba de cargoul turc de marfă uscată Victress, care naviga sub pavilion panamez, conform postării de pe Telegram a marinei ucrainene.

S-au înregistrat victime printre cei nouă membri ai echipajului, care sunt cetăţeni ai Egiptului, Turciei şi Indiei, conform sursei citate, precizând că toată lumea a fost salvată. Postarea marinei ucrainene nu a oferit detalii despre victime, scrie Agerpres.

Potrivit lui Kuleba, alte două nave, sub pavilionul Belize, respectiv Palau, au fost atacate de Rusia în noaptea de duminică spre luni, fără să se înregistreze victime.

Editor : B.P.