Un vapor iranian, suspectat că transporta arme, s-a scufundat în Marea Caspică

O imagine care circulă pe rețelele sociale și care ar arăta nava de marfă iraniană M/V Rona.
O imagine care circulă pe rețelele sociale și care ar arăta nava de marfă iraniană M/V Rona.

Nava „Rona”, sub pavilion iranian, naviga pe o rută cunoscută ca fiind un coridor pentru transportul de arme, vizitând aceleași porturi de pe coastă rusă a Mării Caspice care au fost ținta operațiunilor secrete ale Ucrainei în trecut, scrie Kyiv Post.

O navă sub pavilion iranian s-a scufundat în Marea Caspică miercuri, în timp ce se întorcea dintr-o călătorie în Rusia, potrivit autorităților din Turkmenistan. Cargoul era suspectat că transporta arme din Iran în Rusia pe o rută populară în acest scop.

Nava de marfă Rona avea un deplasament de 2.453 tone, o lungime de 114 metri și o lățime de 13 metri. Ministerul Afacerilor Externe al Turkmenistanului a declarat că echipele de salvare au salvat toate cele 14 persoane aflate la bordul navei Rona, toate cetățeni ai Iranului și Indiei, după ce nava a transmis un semnal SOS.

Datele de urmărire arată că Rona a acostat în porturile rusești Astrahan, Mahacikala și Azov de aproximativ 20 de ori între octombrie 2024 și decembrie 2025. A navigat acolo din porturile iraniene Amirabad și Anzali. Din nou, destinația Rona de această dată era Astrahan.

Luna trecută, o unitate a Forțelor Speciale de Operațiuni din Ucraina, în cooperare cu mișcarea de rezistență Chornaya Iskra (Scânteia Neagră), a desfășurat o operațiune specială în Marea Caspică, care a dus la lovirea a două nave rusești care transportau arme și echipament militar.

În august 2025, forțele ucrainene au bombardat portul maritim Olia din regiunea Astrakhan, lovind o navă încărcată cu componente pentru drone Shahed și muniție din Iran. Olya servește ca un centru logistic cheie pentru importul de provizii militare din Iran.

Potrivit unei declarații a Forțelor Armate ale Ucrainei din acel moment, Forțele de Operațiuni Speciale (SSO), în coordonare cu alte unități ale Forțelor de Apărare, au vizat portul pentru a reduce capacitatea Rusiei de a lansa atacuri aeriene.

Un raport CNN din 2023 s-a concentrat asupra rutelor maritime utilizate de transporturile suspectate de arme, catalogând sutele de nave care și-au oprit transpondere în anumite puncte ale călătoriilor, sau „au intrat în întuneric”.

„Cele mai multe lacune în datele de urmărire pentru navele de marfă sub pavilionul Rusiei și Iranului au apărut în apropierea porturilor Amirabad și Anzali din Iran, precum și pe râul Volga din Rusia și în portul său din Astrakhan”, se arată în raportul CNN.

Un raport al Wall Street Journal, tot din 2023, a confirmat că „navele rusești transportă cantități mari de obuze de artilerie iraniene și alte muniții peste Marea Caspică pentru a reaproviziona trupele care luptă în Ucraina”.

 

