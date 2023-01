O balenă a eșuat pe o plajă de lângă New York, iar echipele de intervenție au adus un buldoexcavator pentru a muta animalul uriaș.



Balena, un mascul de cașalot de 10 metri, a ajuns pe țărm și ulterior a murit, povestește un localnic. Autoritățile federale îi vor face autopsia pentru a stabili cauza morții.



Este a 18-a balenă mare care eșuează pe Coasta de Est de la 1 decembrie până acum și a 8-a din zona dintre orașele New York și New Jersey.



Activiștii pentru protecția oceanului cere o anchetă în toată regula. Ei suspectează că lucrările de construcție a parcurilor eoliene offshore ar putea fi de vină. Deocamdată nu sunt dovezi în acest sens.

