Un cățel a murit la bordul unui avion United Airlines, după ce a stat închis 3 ore în compartimentul de bagaje

Un câine a murit la bordul unui avion al companiei United Airlines, după ce un însoțitor de zbor l-a obligat pe stăpânul animalului să îl închidă în compartimentul de bagaje de mână. Compania aeriană și-a cerut scuze și a declarat, printr-un comunicat, că își asumă întreaga vină, scrie The Guardian.

Avionul United Airlines zbura pe ruta Houston - New York. La bord a urcat o femeie, însoțită de copiii săi și de cățelul familiei, un patruped de talie mică. Însă unul dintre însoțitorii de zbor i-a cerut pasagerei să închidă cățelul în compartimentul pentru bagajele de mână, pe tot parcursul zborului de 3 ore și jumătate.

Potrivit unei alte pasagere, stăpâna cățelului voia să îl țină într-o cușcă, sub scaunul său, însă însoțitorul de zbor nu i-a permis.

„La finalul zborului, femeia și-a găsit câinele mort. A stat pe jos, pe culoarul din avion, plângând. Toți pasagerii erau de-a dreptul înmărmuriți”, a scris o pasageră pe Twitter.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq